ThuLa smembrata: Lautaro Martinez resta, assalto a Thuram

Lo coppia più forte della Serie A potrebbe separarsi dopo tre stagioni piene di soddisfazioni. Top club sul francese

Con gli arrivi di Zhegrova e Openda l’ultimo giorno di mercato, unito a quello a costo zero di Jonathan David e alla conferma di Vlahovic, per molti quello della Juventus doveva essere il miglior attacco della Serie A. E invece anche in questa stagione, è l’Inter ad aver fatto più gol (di molto) rispetto a tutti gli altri. I giovani Bonny e Pio Esposito hanno dato il loro contributo, ma a fare la differenza è stata ancora la ThuLa.

Nonostante gli infortuni che hanno colpito prima Marcus Thuram e poi Lautaro Martinez, il bomber argentino e il ‘fratello’ francese comandano la classifica dei cannonieri. Nell’intervista di ieri, il capitano dell’Inter ha ribadito di voler chiudere la sua carriera in nerazzurro, smorzando sul nascere qualsiasi possibile voce di calciomercato sul suo futuro.

Per quanto riguarda Tikus, invece, c’è una clausola di rescissione da 85 milioni di euro che in teoria nessuno dovrebbe pagare. Potrebbero comunque arrivare a Marotta offerte allettanti anche se più basse, magari dal Barcellona. Nei giorni scorsi ai blaugrana – a caccia dell’erede di Lewandowski – è stato riaccostato Lautaro, ma anche Julian Alvarez e Joao Pedro. Tutti troppo costosi. E allora si torna a pensare a Thuram in Catalogna. Addio ThuLa? Staremo a vedere.