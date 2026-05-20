Colpo Nico Paz e ritorno Simeone: doppio annuncio Zanetti

Il vice presidente dell’Inter ha parlato dei suoi connazionali: “Lautaro Martinez nel mirino delle big, ma resterà in nerazzurro”

Con l’Inter già campione d’Italia, oltre che vincitrice della Coppa Italia, in casa nerazzurra c’è già chi ha iniziato a pensare ai Mondiali. Javier Zanetti spera che la sua Argentina possa fare il bis dopo Qatar 2022 e si rammarica per l’assenza degli Azzurri per la terza volta di fila. Ci sarà invece il capitano Lautaro Martinez: “È un leader in campo e fuori: è ovvio che piaccia ai top club, ma lui è felice all’Inter e resterà ancora qui”.

Intervenuto a DSports Radio, il vice presidente nerazzurro ha parlato anche del suo ex compagno all’Inter e in Nazionale Diego Pablo Simeone: “Il Cholo sta facendo molto bene all’Atletico: dicono sempre che è il suo ultimo anno e poi rimane… Ritorno a Milano? Se le cose devono succedere, alla fine succederanno. Oggi non lo vedo lontano da Madrid, ma il calcio è sempre imprevedibile”.

Infine Zanetti commenta i rumors su Nico Paz: “Mi piace moltissimo per come gioca e per la persona che è. Al Como ha dimostrato le sue qualità nei primi due anni in Serie A: può diventare un grandissimo calciatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo un giorno con la maglia dell’Inter”.