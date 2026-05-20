Offerta di rinnovo a Mkhitaryan e Provedel vice Martinez: confermate le notizie di Interlive

Inter in attesa della decisione dell’armeno. Il dopo Sommer sarà lo spagnolo

Lo scorso 10 marzo Interlive.it ha scritto che l’avventura di Mkhitaryan, come quella di Sommer (poi ne parliamo) sarebbe potuta continuare. L’armeno era ed è in scadenza, ma nei piani dell’Inter c’era il rinnovo per un’altra stagione. La nostra anticipazione è stata confermata in queste ore: i nerazzurri hanno messo sul tavolo proprio una proposta di prolungamento fino a giugno 2027.

Mkhitaryan è molto stimato sia da Chivu che da Kolarov: con il serbo ha anche giocato insieme alla Roma. Cosa manca per la firma? La decisione finale dello stesso 37enne: ritiro o continuare a giocare per almeno un’altra stagione? Lo farebbe ancora nell’Inter, dove è approdato nel 2022, qualora prevalesse la seconda opzione.

Passando a Sommer, quindici giorni fa abbiamo scritto su Interlive.it come l’ipotesi rinnovo annuale dello svizzero stesse decadendo del tutto, in favore di un portiere ugualmente esperto ma un po’ più giovane. E soprattutto italiano, se Pepo Martinez designato come suo erede. Le ultime da viale della Liberazione, post summit con Chivu, danno per certa la ‘promozione’ dello spagnolo a portiere titolare, con tanti saluti a Vicario col quale era stato già raggiunto un accordo.

Per quanto riguarda il suo vice, ‘Sky Sport’ e altre fonti confermano la candidatura di Provedel da noi svelata sempre il 5 maggio. Il 32enne è il portiere italiano e di esperienza che cerca l’Inter. Alla Lazio è chiuso da Motta, inoltre potrebbe arrivare per pochi milioni visto che il suo contratto scade nel 2027.