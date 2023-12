Via Dumfries e anticipo sulla Juve: affare Inter nella Liga

Nuove idee di mercato per l’esterno nerazzurro dalla prossima estate, mentre bolle in pentola l’eventuale rimpiazzo dal Villarreal per anticipare la Juventus

Si era già detto molto sulla condizione del cartellino di Denzel Dumfries la scorsa estate, tra possibilità di permanenza all’Inter e voci di interessamenti da parte delle contendenti sul mercato. Eppure, alla fine, l’esterno olandese è rimasto in nerazzurro perché parte integrante del progetto lanciato da Simone Inzaghi.

E l’idea sarebbe quella di farlo restare per altro tempo ancora, quantomeno fino alla scadenza del suo contratto per rivedere eventualmente le condizioni di un prolungamento. Ma fino ad allora c’è tempo. Così come ci saranno, ancora una volta, voci di mercato che lo spingeranno lontano dall’Inter già nella prossima sessione estiva.

L’Inter preferirebbe certo monetizzare un’eventuale cessione, per non lasciarsi sfuggire una buona plusvalenza di mano. Il tutto ad un prezzo giusto, non lontano dai 40 milioni di euro. Cifra oltretutto spendibile da buona parte dei club di Premier League più ricchi oppure dalle poche realtà della Liga necessitanti di un esterno piazzato fisicamente e duttile a tutta fascia. Come nel caso del Real Madrid.

Dopo Dumfries ecco Foyth, è subito derby di mercato con la Juventus

In caso di eventuale cessione, l’Inter dovrebbe correre subito ai ripari per non lasciare sguarnita una zona del campo essenziale per il gioco di Inzaghi. Trovando al più un profilo simile che possa essere adattato ad esterno completo, abile sia in fase offensiva che difensiva. Il portale ‘todofichajes’ ha individuato Juan Foyth come potenziale erede di Dumfries, slanciato anch’egli verso il mercato estivo.

Il calciatore argentino, sotto contratto con il Villarreal fino al 2026, detiene un clausola rescissoria da 54 milioni di euro e piace anche alla Juventus. Non certo la prima volta in cui le due rivali potrebbero sfidarsi in un derby di mercato tutto da vivere, per uno dei profili più duttili dello scenario europeo al momento.

Le chance di vittoria del duello potrebbero comunque dipendere da svariati fattori, non soltanto economici. Questione piuttosto di priorità: i nerazzurri vogliono infatti chiudere l’affare Tiago Djalò in uscita dal Lille, mentre i bianconeri preferiscono affinare il reparto di centrocampo con un altro obiettivo condiviso come Zielinski, nonostante quest’ultimo abbia dato priorità al rinnovo di contratto con il Napoli. L’idea Foyth passa dunque in secondo piano, almeno per il momento. Molto però potrebbe cambiare.