L’Inter a caccia del sostituto di Cuadrado, che all’inizio della prossima settimana si opererà al tendine d’Achille sinistro

Nel Napoli di Mazzarri c’è un laterale destro non soddisfatto del suo impiego. Chiuso da Di Lorenzo, il classe 2000 Alessandro Zanoli potrebbe voler richiedere la cessione a gennaio. E, in teoria, la squadra azzurra non sarebbe affatto contraria all’idea: un suo addio potrebbe aprire all’arrivo di giocatori più graditi all’attuale tecnico. C’è chi dice che gli uomini di De Laurentiis starebbero dunque già pensando a dei possibili sostituti sull’out destro.

Il terzino scuola Carpi vorrebbe giocare di più per mettersi in mostra. E il Napoli potrebbe permettergli di migrare altrove per vivere una nuova esperienza. La suggestione potrebbe essere quella di sfruttarlo come pedina di scambio in altri affari. Su di lui c’è il Genoa, che già la scorsa estate era stato vicinissimo a farlo firmare. Il Napoli, però, preferirebbe cederlo alla Salernitana, per ottenere in cambio Pasquale Mazzocchi.

La delicata posizione in classifica della seconda squadra campana è tuttavia un problema per Zanoli, che vorrebbe trovare una destinazione più sicura. Anche l’Inter, dopo la notizia dell’intervento di Cuadrado al tendine d’Achille, ha ripreso a considerare il nome di Mazzocchi come possibile innesto sulla fascia.

Cuadrado ha offerto all’Inter davvero poco finora: una sola presenza dall’inizio, nell’ultima gara di Champions League contro la Real Sociedad, poi ha giocato soltanto qualche spezzone, con in mezzo due lunghi stop per cercare di smaltire il guaio fisico.

Il terzino del Napoli come sostituito di Cuadrado: l’Inter punta Zanoli

L’operazione costringerà il colombiano a restare lontano dai campi di gioco per almeno 90 giorni, nel frattempo Inzaghi non ha ancora recuperato Dumfries.

Soldi da intervenire sul mercato non ce ne sono. Ma un rinforzo nel ruolo potrebbe essere necessario. Una soluzione potrebbe essere quella di anticipare l’arrivo dal Lille di Tiago Djalò e spostare Darmian come laterale destro. Ma per far ciò servirebbero almeno 5 milioni di euro. Inoltre il portoghese viene da un serio infortunio e non ha ancora recuperato al 100%.

L’opzione Nandez dal Cagliari scalda fino a un certo punto. Piero Ausilio, invece, segue da tempo Mazzocchi della Salernitana, uno di quei giocatori che Iervolino manderebbe volentieri via, non ritenendolo abbastanza affezionato, diciamo così, ai colori della maglia.

L’altra opzione è bussare alla porta del Napoli per chiedere la cessione di Zanoli. “Il classe 2000 ha poco spazio nel Napoli e piace anche in prospettiva ai vicecampioni d’Europa“, scrive Calciomercato.it.

Sempre ad Ausilio non dispiacerebbe poi Toljan del Sassuolo.

Inzaghi studia le soluzioni interne

Nei giorni scorsi Inzaghi ha provato Frattesi sulla destra, ma senza troppa soddisfazione. L’altro esperimento lo ha portaro a provare Carlos Augusto a piede invertito sulla corsia destra. Poi c’è anche il giovane Aidoo, che in Primavera ha fatto finora abbastanza bene, soprattutto nei compiti di spinta.

Per ora all’Inter nessuno vuole parlare però di acquisti o di esperimenti troppo arditi. Si rimane in attesa del rientro di Dumfries, sperando di capire come reagirà nel concreto Cuadrado alle ultime noie fisiche. A ogni modo, a meno di clamorose sorprese, il colombiano sembra già destinato a dire addio a giugno all’Inter.

Anche Pavard può giocare a destra. Ma il francese ha lasciato il Bayern proprio per non fare più il terzino.