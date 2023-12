Il direttore de ‘Il Corriere dello Sport’ si scaglia apertamente contro i nerazzurri. Nel mirino il big match della 14esima giornata di A

Ne è passato di tempo da quel 3 dicembre, giorno di Napoli-Inter, eppure le polemiche generatesi attorno a quel match non sono ancora terminate.

A far discutere particolarmente è stato il contrasto avvenuto a metà campo tra Lautaro e Lobotka, duello da cui è poi scaturita la rete dello 0-1 in favore dei nerazzurri firmata Calhanoglu. Non solo. A surriscaldare ancor di più gli animi, dei tifosi napoletani e di chiunque altro contro la formazione di Simone Inzaghi, è stato il contatto Acerbi-Osimhen in area di rigore interista, altro episodio su cui il direttore di gara Davide Massa ha preferito non intervenire.

Ottimo, a detta dell’AIA stessa, il metro di gara adottato da parte del giudice della sezione di Imperia, col massimo organo arbitrale che ha perciò deciso di non fermare lo stesso direttore di gara per alcun turno. A detta di qualcun altro invece, vedasi il caso di Ivan Zazzaroni, le scelte compiute da parte di Massa si sono rivelate totalmente inadatte.

Zazzaroni: “Napoli battuto dall’Inter per colpa di due clamorosi errori arbitrali”

Il noto: giornalista, conduttore televisivo e opinionista italiano, Ivan Zazzaroni, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Radio Goal’ (trasmissione andata in onda sulle frequenze di ‘Kiss Kiss’) è tornato a parlare a proposito di quanto accaduto in Napoli-Inter dello scorso 3 dicembre.

A detta di quest’ultimo, infatti, gli attuali Campioni d’Italia sarebbero stati penalizzati da alcune decisioni arbitrali, ritenute poi tutt’altro che veritiere. A confermarlo le sue dichiarazioni: “Seguo sempre con molto piacere Walter Mazzarri, nutro molto simpatia nei suoi confronti. Per esempio, anche quando il campo l’ha condannato alla sconfitta contro l’Inter, la sua squadra non meritava di perdere in quella circostanza. Ad aver danneggiato il Napoli sono stati quei due clamorosi episodi arbitrali“.