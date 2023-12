Lautaro sblocca Lazio-Inter: gol con dedica a Bahia Blanca

By

L’argentino ha segnato a cinque minuti dalla fine del primo tempo sfruttando il grave errore di Marusic. Rete numero 15 in campionato per il capitano nerazzurro

Lazio-Inter si è sbloccata al 40′ del primo tempo grazie a Lautaro Martinez, che con grande freddezza ha sfruttato il brutto errore di Marusic infilando la porta difesa da Provedel.

Per il capitano nerazzurro si tratta del diciassettesimo gol stagionale, il quindicesimo in campionato, dove non a caso guida la classifica capocannonieri con un netto distacco su tutti gli altri.

Dopo la rete, il numero dieci della squadra di Simone Inzaghi si è alzato la maglia mostrando quella sotto, con su scritto ‘Forza Bahia Blanca’.

Nelle scorse ore, Bahia Blanca è stata colpita da una forte tempesta che ha fatto crollare il tetto di un impianto sportivo causando tredici morti. Lautaro ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza alla città in cui è nato.