Non lo vogliono più, telefonata all’Inter: ‘Lo prendete voi?’

La stagione dello United si sta rivelando a dir poco disastrosa. In tanti potrebbero salutare a fine anno, incluso questo big

Ora che la formazione di Erik ten Hag è praticamente fuori da qualsiasi coppa europea possiamo, effettivamente, permetterci di dirlo. Anche in quest’annata, come si suol dire, la ‘toppa sembra essere peggio del buco’ in casa Manchester United.

A inizio settimana si è, infatti, consumata l’eliminazione di questa stessa e identica società dalla Champions League, peraltro in un girone apparentemente agevole in cui figuravano anche Copenaghen e Galatasaray.

A sorprendere in negativo è stato, però, il quarto posto rimediato all’interno del raggruppamento A da parte di Bruno Fernandes e compagni, ora chiamati a concentrare tutte le proprie energie solo ed esclusivamente sul prosieguo del campionato.

Già da quest’oggi la formazione di Erik ten Hag sarà chiamata a rispondere presente nel big match della 17esima giornata di Premier, in un’affascinante sfida che metterà difronte i ‘Red Devils’ e il Liverpool. Il tutto provando a riscattare l’obbrobrioso 0-3 fatto registrare otto giorni fa all’Old Trafford’ contro il Bournemouth.

Non ci vuole di certo un genio per capirlo. La, sinora, deludentissima stagione del Manchester United potrebbe far sì che tutta una serie di big arrivino a dare il proprio addio a questi colori nel corso della prossima estate. Magari anche da parte di chi ha contribuito, in maniera assidua, agli ultimi successi in campionato di questa squadra. Vedasi il caso inerente a Scott McTominay, reo di aver totalizzato una doppietta in mura amiche contro il Chelsea lo scorso 6 dicembre.

McTominay-United, addio possibile in estate: agenti possono provarci con l’Inter

È Scott McTominay una delle pochissime note positive che hanno caratterizzato, sin qui, quest’avvio di stagione del Manchester United.

Il centrocampista scozzese, con indosso questi colori da una vita in quanto cresciuto nel vivaio dei ‘Red Devils’, ha già messo a referto 6 reti e 1 assist in quest’annata. Il tutto in vesti di metronomo, cosa di cui tener conto.

Complice, però, la situazione tutt’altro che agevole che sta affrontando la squadra di Erik ten Hag, e un contratto che vede il classe ’96 in scadenza a giugno 2025, il medesimo calciatore potrebbe finire per lasciare l’Inghilterra con un anno d’anticipo, trasferendosi magari in Italia.

Potrebbero essere, infatti, proprio gli agenti del ragazzo a proporre il proprio assistito in giro di qua e di là per l’Europa. Restano Inter e Juventus due di quelle società che potrebbero finire per trovarsi coinvolte.