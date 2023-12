Vlahovic e 40 milioni, Giuntoli mette l’Inter al tappeto

La Juventus, tramite la cessione del serbo che potrebbe concretizzarsi in estate, rischia di chiudere un affare che finirebbe per ‘spezzare le gambe’ ai nerazzurri

Procede ‘a intermittenza’ la terza stagione di Dusan Vlahovic al fianco della Juventus: centravanti che era partito fortissimo segnando 4 reti nelle prime quattro di campionato e che è poi finito per riscontrare qualche guaio fisico che, pertanto, gli ha impedito di prendere parte a qualche impegno di marca bianconera in quest’inizio di stagione.

Ammontano a 5 i centri realizzati sinora dal centravanti serbo, rimasto a digiuno per più di due mesi fino a quando non è poi giunta la rete messa a segno contro l’Inter nello scorso 26 novembre. Da tempo, infatti, l’intera dirigenza della ‘Vecchia Signora’ sta continuando a interrogarsi sul futuro dell’ex Fiorentina: calciatore per cui si discute da tempo di una possibile cessione e che, in realtà, potrebbe anche finire per separarsi dalla Juventus nel corso della prossima estate. Chiaro, però, che servirà un’offerta quantomeno all’altezza.

I bianconeri valutano, attualmente, il proprio numero 9 per una cifra riconducibile ai 60 milioni di euro: somma di denaro con cui Giuntoli e il resto della dirigenza potrebbero finire per finanziare il proprio mercato mettendo, magari, a segno un colpo importante come ad esempio quello di Khephren Thuram, finito da tempo anche nel mirino dell’Inter.

Duello Inter-Juve per Thuram Jr: la cessione di Vlahovic la mossa per arrivare al francese

La Juventus potrebbe finire per ingaggiare Khephren Thuram in estate grazie alla possibile cessione di Dusan Vlahovic: centravanti la cui candidatura continua a resistere, tutt’ora, all’estero. Vedi il Tottenham, ancora a caccia di una nuova prima punta.

Il giovane e promettente centrocampista francese, valutato non meno di 40 milioni di euro dal Nizza (da sempre bottega cara e ora piazzata al secondo posto in classifica nel campionato di Ligue 1) sta continuando a mettersi in grossissima evidenza sfornando ottime prestazioni in termini di qualità e quantità.

Già 13 i gettoni raccolti in stagione dal classe ’01, fortemente ricercato anche dall’Inter, al fianco della formazione francese. A poter ‘farla franca’ sono, però, i bianconeri: coloro che potrebbero anche cavarsela a mezzo di un’offerta sui 35-40 milioni di euro complice, inoltre, il contratto in scadenza a giugno 2025 dell’ex Monaco. Tutto questo, ribadiamo, grazie alla presunta cessione di Vlahovic, ad oggi valutato sui 60 milioni e reduce da un periodo di forma tutt’altro che brillante.