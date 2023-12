Cannonata in diretta: “Con l’Inter una tragedia”

Un ex calciatore ci va giù sul pesante. Non mancano i riferimenti al Milan e nemmeno in direzione dei nerazzurri

Ancor prima di Milan-Monza e Lazio-Inter, disputatisi rispettivamente alle ore 12:30 e 20:45 della giornata di ieri, le due milanesi sono scese in campo a inizio settimana per disputare l’ultimo appuntamento della fase a gironi di Champions League.

A condannare i nerazzurri al secondo posto nel proprio raggruppamento è stato lo 0-0 ottenuto al ‘Meazza’ nella serata di martedì 12 dicembre contro la Real Sociedad, con gli spagnoli classificatisi al primo posto per differenza reti.

La formazione di Stefano Pioli invece, ospite del Newcastle ventiquattr’ore dopo rispetto al match della squadra quest’oggi vice Campione d’Europa, ha ribaltato a sorpresa l’1-0 iniziale imponendosi sui padroni di casa per 1-2 grazie alle reti di Pulisic e Chukwueze, reti che non hanno ugualmente consentito ai rossoneri di accedere agli ottavi di finale della competizione a causa degli scontri diretti che hanno sorriso in favore del Psg, rei di aver totalizzato anche loro 8 punti all’interno del gruppo F.

Per certi versi, però, a far maggior clamore è stato più il secondo posto ottenuto dall’Inter nel proprio girone piuttosto che la retrocessione del Milan in Europa League. A confermarlo non solo quanto potuto constatare nella lettura di alcuni articoli spopolati sul web negli scorsi giorni, ma anche alcune dichiarazioni rilasciate da un grande ex calciatore.

Brambati netto sull’eliminazione del Milan: “Fosse capitato all’Inter sarebbe stata una tragedia”

Massimo Brambati, ex difensore di Torino e Palermo (tra le tante) e quest’oggi in vesti di procuratore sportivo, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb Radio’ è tornato a rivolgere un pensiero verso la fresca eliminazione del Milan dalla Champions.

“Non c’è dubbio: quella del Milan è stata una vittoria che ha permesso alla squadra di Pioli di andare in Europa League, ma va ricordato che sei pur sempre stato eliminato dalla Champions. Se fosse capitato all’Inter, sarebbe stata una tragedia“ – spiega.

“Non vedo alcun aspetto positivo nella gara disputatasi contro il Newcastle dove sì hai vinto ma non hai meritato chissà quanto i tre punti. Gli inglesi avrebbero potuto consolidare molto prima il vantaggio iniziale, ma non hanno fatto altro che lasciare enormi buchi difensivi e il Milan ne ha approfittato” – conclude.

Questo il messaggio indirizzato da parte di Brambati ai rossoneri. Figura che, possiamo dirlo, ha guardato in faccia la realtà ed ha espresso il proprio parere in merito spezzando di fatto una lancia a favore della squadra di Simone Inzaghi, classificatasi ugualmente agli ottavi di finale della competizione.