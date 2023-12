Verso Inter-Bologna di Coppa Italia: le ultime su Sanchez

Ancora fermo il centravanti cileno Sanchez contro il Bologna in Coppa Italia, Inzaghi potrebbe riaverlo a disposizione soltanto per la sfida casalinga contro il Lecce in campionato

Dopo la vittoria in allungo in classifica del campionato di Serie A ai danni della Lazio e l’assegnazione all’Atletico Madrid in vista dei due incontri degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter è chiamata a rispondere all’ottimo momento di forma del Bologna nel prossimo impegno degli ottavi di Coppa Italia.

La formazione nerazzurra di Simone Inzaghi arriva alla sfida con grande spirito di squadra e motivazione nel far bene anche quest’anno in una manifestazione sportiva che hanno vinto per due stagioni consecutive, eppure il primo grande ostacolo parla di una squadra – come quella di Thiago Motta – slanciata dai grandi risultati in campionato che la riportano quarta in classifica. Oltretutto, l’Inter si presenta alla gara con un fardello non trascurabile in mezzo al campo legato alle pesanti assenze per infortunio. Non ultimo in aggiunta anche Juan Cuadrado, destinato all’intervento chirurgico in Finlandia per rimediare ai fastidi al tendine d’Achille della gamba sinistra.

Sanchez ancora a riposo contro il Bologna, Inzaghi spera nel recupero contro il Lecce

Se da un lato Benjamin Pavard sta velocizzando il proprio recupero a seguito dell’infortunio che lo ha tenuto indisponibile per un paio di mesi ed ha svolto i primi allenamenti di gruppo, dall’altra parte non ci saranno ancora Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

Quando al centravanti cileno Alexis Sanchez, invece, rimasto indisponibile contro la Lazio per un sovraffaticamento muscolare di lieve entità, ha svolto ancora una volta sessioni d’allenamento individuale e personalizzato che quindi non gli permetteranno di essere presente contro il Bologna. Grande cautela da parte di Inzaghi, soprattutto in vista del prossimo incontro di campionato contro il Lecce ove prevede di riavere il proprio attaccante come opzione da poter schierare a gara in corso.