L’Inter annuncia il nuovo stadio: c’è il comunicato UFFICIALE

Nerazzurri pronti a dire addio al ‘Meazza’ in futuro. La mossa compiuta da parte del club meneghino in queste ultimissime ore

Lo stadio ‘Giuseppe Meazza’, inaugurato il 19 settembre 1926 e noto anche come stadio San Siro, è stato e continuerà ad essere per un altro po’ di tempo la casa di Inter e Milan, società che hanno raggiunto importanti successi tra quelle mura.

Un impianto sportivo da 70 mila posti che, a malincuore, appartiene al comune di Milano e che implicherà, quindi, ambedue le illustrissime società milanesi ad andare alla ricerca di una nuova casa. Questo perché, per poter restare al passo coi tempi di oggi, è necessario avere uno stadio di propria proprietà che garantisca un certo numero di incassi.

È il Milan la società, tra le due, ad aver premuto forte sin da subito sull’acceleratore con l’Inter che, a quel punto, non se l’é affatto sentita di restare lì a guardare, anzi. Anche i nerazzurri, infatti, hanno subito provato a velocizzare tutte le manovre volte alla costruzione di un nuovo impianto sportivo.

Un impianto sportivo che a differenza dei rossoneri, compagine che sembra orientata a metter su casa dalle parti di San Donato, sorgerà nei pressi di Rozzano con lo scopo di mantenere lo stesso numero di postazioni del ‘Meazza’. A togliere ogni tipo di dubbio è stata la stessa e identica società di ‘Viale della Liberazione’.

La nota diramata dall’Inter sul nuovo stadio di Rozzano

In queste ultimissime ore l’Inter ha deciso di lanciare un vero e proprio sondaggio coinvolgendo tutti i propri sostenitori in merito alla questione stadio. In che maniera? Spedendo migliaia e migliaia di mail. Questo il testo del messaggio:

“Caro/a Nerazzurro/a,

il Club è fortemente impegnato nel progetto del nostro nuovo stadio che potrebbe sorgere alle porte di Milano, nel comune di Rozzano.

Vogliamo che sia un impianto moderno, sostenibile, accessibile, immerso nel verde e dotato di aree di ristoro, negozi e servizi. Sarà uno stadio ideato intorno alle esigenze dei tifosi, con l’obiettivo di farti vivere i match in un’atmosfera unica e memorabile.

Per raggiungere questo obiettivo la tua opinione è importante; vorremmo, quindi, coinvolgerti in un percorso, che inizia oggi con un sondaggio dedicato ai temi della viabilità e che continuerà, nei prossimi mesi, con ulteriori tematiche fondamentali per la riuscita del progetto.

Grazie per il tuo tempo, la tua disponibilità, la tua passione #ForzaInter “.