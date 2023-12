Lo scambio fa fuori l’Inter: Giuntoli anticipa Marotta

Juventus intenzionata a piazzare un colpo di spessore in mediana la prossima estate, così Giuntoli potrebbe strappare Colpani all’Inter

Gli eventi occorsi nelle settimane passate che hanno investito Paul Pogba e Nicolò Fagioli per vicende extra-calcistiche hanno privato la Juventus di forza lavoro lungo la linea mediana. Motivo per cui è interesse della società bianconera piazzare almeno un colpo di prestigio per tamponare le due assenze temporanee o addirittura sostituire in via definitiva il francese in caso di rescissione anticipata del contratto.

La direzione sportiva in mano a Cristiano Giuntoli è da tempo attiva per seguire le prestazioni di Kalvin Phillips, accantonato dal Manchester City di Pep Guardiola e destinato presto ad un cambio casacca. Poiché quest’ultimo non convince al cento per cento lo staff tecnico bianconero, è inevitabile che siano stati presi in considerazione anche altri nomi. Appuntato sulla lista di Giuntoli c’è anche quello di Andrea Colpani, centrocampista del Monza e altro grande obiettivo di mercato della rivale Inter.

Il calciatore non partirà nel corso della sessione invernale di mercato, come puntualizzato dall’amministratore delegato Adriano Galliani. Chiusura totale per qualunque big dovesse bussare alla porta con anticipo, spostando tutti i discorsi a giugno. E proprio nel corso della sessione estiva la Juventus sarebbe intenzionata a piazzare il colpo perfetto, stuzzicando la controparte nerazzurra gestita dall’ex Giuseppe Marotta.

Colpani obiettivo della Juventus e 20 milioni a portata, mentre l’Inter viene tagliata fuori dai discorsi di mercato

Il cartellino di Colpani viaggia intorno ai 20 milioni di euro e dall’altra parte anche l’interesse smodato di Raffaele Palladino per il giovane Miretti potrebbe fungere da collante fra le due parti.

Tagliando di fatto fuori dai discorsi proprio l’Inter, slanciata dalla quasi certa partenza dell’esubero Stefano Sensi. In ogni caso, è pur vero che la formazione di Steven Zhang non abbia intenzione di piazzare colpi spendendo cifre esorbitanti perché c’è da badare anche al discorso casse societarie in lenta e graduale ripresa. Si potrebbe preferire un colpo a parametro zero o tutt’al più un prestito con opzione di riscatto, dalla quale verrebbe comunque escluso Colpani. Salvo clamorose cessioni a costi spropositati che garantirebbero alla società nuove chance di manovra sul mercato.