La straripante stagione di Joshua Zirkzee ha attirato le attenzioni di molti top club, soprattutto in Italia: ci pensa anche l’Inter, per il futuro, proponendo una contropartita

Il giovane attaccante del Bologna piace a mezza Europa. Il suo cartellino, però, comincia a essere pesante. Il Bologna, oggi come oggi, non lo venderebbe a meno di 40 milioni. I rossoblù sperano comunque di trattenerlo il più a lungo possibile e lo stesso attaccante olandese ha detto più volte ormai di essere felice al Bologna. Nelle ultime ore, però, si è acceso anche l’interesse della Juve, che in caso di cessione di Dusan Vlahovic potrebbe buttarsi sull’ex Bayern Monaco. In Italia il ragazzo è un profilo che interessa anche al Milan e al Napoli (anche qui in caso di una cessione eccellente, quella di Osimhen).

Intanto Sartori, l’uomo che ha costruito il sorprendente Bologna di Thiago Motta, sta cercando un nuovo attaccante. Non per sostituire Zirkzee ma per offrire al mister della squadra un’alternativa all’olandese. Fra i nomi finiti sul taccuino del dirigente ci sarebbe anche quello di Sebastiano Esposito dell’Inter, ora in prestito alla Sampdoria.

Il club ligure, in caso di promozione, potrebbe vantare sull’attaccante campano un diritto di riscatto (fissato a 7 milioni). L’Inter, però, ha conservato l’opzione di controriscatto. Nel caso in cui Esposito dimostrasse di essere pronto a una stagione nel club nerazzurro o per sfruttarlo come pedina di scambio. In questo senso, a fine stagione, Ausilio e Marotta potrebbero anche provare a offrire Esposito a Sartori.

Joshua Zirkzee obiettivo anche dell’Inter: c’è la contropartita gradita al Bologna

La dirigenza dell’Inter vanta ottimi rapporti con il Bologna, e Piero Ausilio segue il giovane olandese da tempo. Tuttavia, per Zirkzee, attualmente, c’è troppa concorrenza, e se il ragazzo continuasse a segnare così tanto sarebbe complicato fermare l’interesse da parte della Premier e, soprattutto, la volontà di recupero del capitale tecnico da parte del Bayern.

Il Bayern Monaco ha infatti la recompra a 40 milioni. Inoltre, sempre per l’accordo di cessione, al Bayern Monaco spetta il 40% di una futura plusvalenza. Ecco perché a giugno il prezzo potrebbe salire oltre quella soglia. Che fine farà, dunque, l’attaccante olandese? Il Milan è la squadra che potrebbe muoversi per prima, anche se il costo del ragazzo spaventa RedBird.

L’attaccante olandese ha di recente dichiarato a Bfcweek di non essere distratto dalle voci di mercato. “Qui mi sento a casa e voglio solo vincere con il Bologna, è tutto quello a cui penso”. Un messaggio chiaro rivolto ai corteggiatori, quindi. A gennaio, l’olandese non si muoverà.

Santiago Casto, un nome in più per Motta

Nel frattempo il Bologna continua la sua ricerca per un vice-Zirkzee. Piace Santiago Castro, un giovane attaccante argentino valutato anche dall’Inter l’estate scorsa. L’attaccante del Velez Sarsfield sarebbe felice di trasferirsi subito in Italia, ma per prenderlo servirebbero più di 10 milioni.

Le alternative per Sartori, al momento, sono Gondou dell’Argentinos Juniors e Azmoun della Roma, da chiedere in prestito. Piaciucchiano anche Toni Martinez del Porto e McGuire dell’Orlando.

Castro ha diciannove anni e può giocare su tutto il fronte offensivo. Nel Velez gioca largo a destra, ma può fare la differenza anche a sinistra o come centravanti puro. L’altro nome a sorpresa che piace al Bologna è quello dell’ex Inter Facundo Colidio, ora al River Plate.