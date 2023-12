Trevisani a sorpresa: “Trattativa con l’Inter, può arrivare a gennaio”

Due nomi per il mercato dell’Inter a gennaio incluso quello di Taremi, ecco cosa ne pensa Trevisani nell’intervento per ‘Cronache di Spogliatoio’

L’Inter sta affrontando da un paio di settimane un momento brillante nella gestione dei tanti impegni di stagione tra campionato e Champions League, ma senza qualche elemento di spicco del proprio organico che potrebbe fare la differenza in diverse situazioni di gioco.

Da Denzel Dumfries a Stefan de Vrij, passando per Benjamin Pavard e Juan Cuadrado. Con tanti dubbi sulla condizione di Alexis Sanchez. L’emergenza tocca dunque i due reparti di difesa e attacco, sollecitando anche la dirigenza nerazzurra nel prendere decisioni affrettate in vista della sessione di mercato invernale.

Un nome, in particolare, sarebbe stato segnalato all’Inter da tempo e sul quale la dirigenza non intende tergiversare oltre. Non si parlerà di attendere la scadenza di contratto a giugno, ma potrebbe essere piazzato un colpo già nelle prossime settimane come rinforzo stellare per il reparto offensivo laddove Sanchez e Arnautovic non riescono a incidere. Secondo il giornalista Riccardo Trevisani, l’Inter ha già un accordo di massima con Medhi Taremi e il Porto.

Taremi all’Inter a gennaio con Buchanan, le mosse dell’Inter per dare rinforzi mirati ad Inzaghi

“Se dovesse arrivare qualcuno, allora arriverà Taremi. Ha esperienza internazionale e gioca meglio degli altri due dell’Inter. L’unico fattore che potrebbe complicare il discorso è la presenza della Coppa d’Asia proprio a gennaio”, ha commentato.

Come detto, però, il bisogno di perfezionare il reparto offensivo nerazzurro non prescinde dall’emergenza vera e propria lungo al corsia esterna visto il netto forfait di Cuadrado. Per questo motivo l’Inter dovrebbe muoversi dando proprio precedenza ad un’operazione tappabuchi, lasciando trasparire fortissimo interesse per il canadese Tajon Buchanan in forze al Brugge. “Per me arriveranno entrambi“, ha aggiunto Trevisani senza grossi giri di parole. E chissà che Marotta non possa davvero pensare ad un bis di questa portata come regalo per il prosieguo della stagione a Simone Inzaghi.