Tutto confermato: UFFICIALE il rinnovo di Muller col Bayern

Altro che approdo all’Inter a parametro zero in estate. Il campionissimo di nazionalità tedesca proseguirà la propria storia d’amore assieme ai bavaresi

Un’intera carriera trascorsa al servizio del Bayern Monaco e destinata a perdurare per almeno un’altra stagione e mezzo. Thomas Muller e i bavaresi, nonostante tutte le problematiche del caso, si sono nuovamente detti di sì.

Nella giornata di ieri il club tedesco ha ufficializzato il rinnovo del classe ’89 sul proprio sito ufficiale. Queste le dichiarazioni rilasciate da parte del diretto interessato alla firma del nuovo accordo stipulato coi bavaresi: “Sono felice che il mio viaggio al Bayern continui, voglio continuare a dare il mio contributo. Per me è importantissimo essere ancora un riferimento per questa squadra. Spero di continuare a conquistare altri trofei con indosso questa maglia”.

Trentatré, in totale, i trofei conquistati da Thomas Muller al fianco del club bavarese e della Nazionale tedesca, a cui si sommano inoltre 3 titoli di capocannoniere conseguiti da parte del 34enne, calciatore ancora in grado di dire la propria a conferma di un rinnovo siglato sino a giugno 2025 e che, fino a poco tempo fa, lo vedeva in scadenza di contratto a giugno 2024 con il club su cui siede attualmente in panchina Thomas Tuchel. Confermate, quindi, le sensazioni di Interlive.it.

Niente colpo a zero per Marotta: Muller giura fedeltà al Bayern Monaco

La carriera di Thomas Muller al cospetto dei bavaresi ha preso il via a partire dalla stagione 2006-07, periodo in cui il classe ’89 vestiva ancora la maglia dell’U19 dei tedeschi.

279 reti segnate e 266 assist forniti in 772 presenze complessive. Questi i numeri totalizzati da parte dell’attuale numero 25 dei tedeschi al fianco della formazione di Thomas Tuchel, tecnico con cui il calciatore non vanta un eccellente rapporto ma che, in ogni caso, non si è opposto al rinnovo di contratto del proprio trequartista.

Un Thomas Muller che, possiamo dirlo, rappresenta ormai quel che Javier Zanetti, Francesco Totti e Paolo Maldini sono stati in passato per Inter, Roma e Milan. Un Thomas Muller che, complice l’accordo che lo vedeva sino a poco tempo fa in scadenza, avrebbe potuto benissimo dire addio alla Germania accasandosi a qualche altra squadra, magari anche all’Inter stessa. E invece no.

La seconda punta 34enne, in grado di svariare praticamente su tutto il fronte offensivo, rappresenta infatti il prototipo ideale del calciatore per cui l’AD nerazzurro, Beppe Marotta, nutre sin da sempre un forte debole calcistico. Esperto, vincente e soprattutto in scadenza. Un calciatore che, pur trovandosi al suo ultimo anno di contratto col Bayern Monaco, era assai prevedibile che alla fine avrebbe proseguito la propria storia d’amore assieme a questa società.

Non a caso sono state confermate le sensazioni iniziali di Interlive.it, testata giornalistica online che aveva già dedotto settimane fa il prolungamento di contratto del calciatore coi bavaresi. E così è stato.