“Abuso di posizione dominante”: la Corte Europea dà ragione alla Superlega

Alla fine ha vinto la Superlega: la Corte Europea dà ragione ai club scissionisti: ecco che cosa potrebbe succedere

La Corte di giustizia UE si è espressa a favore della Superlega sul ricorso promosso da Real Madrid, Juventus e altri club che si sono formalmente attivati contro il “monopolio illegale di FIFA e UEFA” sull’organizzazione delle competizioni internazionali. Si parla dunque di abuso di posizione monopolistica da parte di UEFA e FIFA.

E così, da un momento all’altro, viene giù la roccaforte (cioè il monopolio) innalzata negli anni dalla FIFA e dalla UEFA sul calcio europeo. La Corte di Giustizia della UE ha di fatto rovesciato il parere dell’Avvocato generale producendo una sentenza storica. Una novità che potrebbe porre le base per un cambiamento radicale del calcio. Cioè della governance dello sport più seguito in Europa.

In pratica i giudici della Corte di Lussemburgo hanno stabilito che le regole della FIFA e della UEFA, sul caso della Superlega, non sono lecite. Questo perché i due organismi subordinano qualsiasi nuovo progetto calcistico “interclub” alla loro previa approvazione, vietando in questo modo ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni. E lo fanno attraverso un abuso.

Dato che non esiste un quadro normativo che garantisca la trasparenza dei due organismi, la Corte UE parla di decisioni che potrebbero essere discriminatorie e non proporzionate.

Superlega: ecco cosa cambia dopo la pronuncia della Corte UE

Dopo la presentazione della Superlega nell’aprile 2021 il presidente della UEFA Aleksander Ceferin aveva fatto il diavolo a quattro per impedire che una simile competizione potesse avere luogo. Partirono le minacce, e tutti i club coinvolti, uno dopo l’altro, si sono tirati indietro, Inter compresa.

Per la Corte, l’organizzazione delle competizioni calcistiche tra club e lo sfruttamento dei diritti mediatici sono attività economiche. E per questo devono rispettare le regole della concorrenza e le libertà di movimento. FIFA e UEFA hanno però impedito che i club potessero organizzare una nuova competizione, ma il no è arrivato in base a un conflitto di interessi e con l’abuso di una posizione dominante.