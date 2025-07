Accordo verbale, colpo da 40 milioni in Serie A: l’Inter lo prende nel 2026

Colpo prenotato per l’anno prossimo: i nerazzurri pescano ancora in Serie A, ecco i dettagli

La sessione estiva di calciomercato ha da pochi giorni aperto in via ufficiale i battenti e l’Inter è sicuramente tra i club maggiormente attivi. A tal proposito Beppe Marotta dovrà, in primis, fare i conti con una questione assai spinosa prima di dedicarsi ai nuovi arrivi.

Si parla ovviamente di Hakan Calhanoglu, del battibecco a distanza con capitano Lautaro Martinez e del futuro del turco che, a dirla tutta, già da qualche settimana pare orientato a salutare i nerazzurri.

Sullo sfondo il Galatasaray, pronto ad accoglierlo a braccia aperte, con il nazionale turco che dovrà trovare un’intesa con la dirigenza per sciogliere questo intricatissimo nodo.

Non la situazione più semplice, questa, da gestire per Cristian Chivu che attende dal mercato novità soprattutto tra le entrate. In difesa prosegue la caccia ad un nuovo centrale, mentre in attacco ha firmato Ange-Yoan Bonny, punta che ha fatto benissimo al Parma e costata ai nerazzurri 25 milioni di euro.

Inter, bomber dalla Serie A: c’è l’intesa

Ma la questione legata al reparto avanzato. La dirigenza sta valutando diverse piste sia per l’immediato che per il prossimo futuro: riguardo a questo secondo aspetto, stando ad alcuni rumors, i nerazzurri potrebbero ben presto mettere le mani su Santiago Castro.

Il gioiello del Bologna, per il quale l’Inter aveva aperto dei discorsi già a inizio anno, viene considerato per caratteristiche un calciatore completo e molto ‘vicino’ a Lautaro Martinez.

20 anni, nativo di Buenos Aires, ha collezionato 10 reti e 8 assist con i felsinei nell’ultimo anno, in 46 presenze complessive tra campionato e coppe. Numeri, vista la sua età, più che promettenti: un’occasione che l’Inter non sembra voler lasciarsi scappare. Possibile un’intesa in vista del 2026.

Inter, Castro è un super colpo: cifre e dettagli

Per Castro l’offerta nerazzurra potrebbe toccare i 40 milioni di euro.

Una proposta che da Bologna potrebbero accettare senza troppi problemi arrivando a registrare in appena due anni e mezzo una straordinaria plusvalenza.

Castro è infatti arrivato dal Velez nel gennaio 2024 per appena 13 milioni, oggi la sua valutazione è triplicata. Il contratto che lega l’attaccante al Bologna ha scadenza 30 giugno 2028. Anche dal punto di vista salariale non vi sarebbero problemi.

Ad oggi Castro guadagna solo 500mila euro all’anno, una cifra destinata a salire vertiginosamente in caso di firma con l’Inter.