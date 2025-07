Bomba Messi, addio MLS per un campionato competitivo: nuova suggestione Inter

L’otto volte Pallone d’Oro pronto a cambiare casacca durante l’estate: spunta ancora l’idea nerazzurra, ecco la verità

Un’estate, quella nerazzurra, nella quale servirà concretezza per mettere il prima possibile a disposizione di mister Chivu una rosa all’altezza, che sia in grado di competere tanto in Serie A quanto in Champions League.

L’idea di Marotta è costruire un gruppo fatto di giocatori esperti ma anche di tanti nuovi giovani talenti come Sucic e Luis Henrique. In lista resta Giovanni Leoni, stellina del Parma che ha stregato la dirigenza di Viale della Liberazione per arricchire una difesa che necessita freschezza e maggiore affidabilità.

Nel frattempo la concretezza potrebbe distaccarsi dalla realtà e tornare a diventare sogno. Perché un sogno che la Milano nerazzurra coltiva da tempo porta, ancora una volta, ad uno dei calciatori più forti della storia: si parla di Lionel Messi. Il campione argentino potrebbe, a sorpresa, lasciare la MLS.

Messi vuole l’addio: sogno Inter?

Si è parlato tanto negli ultimi tempi della possibilità che Leo Messi potesse aver ormai chiuso il suo ciclo in MLS, con la maglia dell’Inter Miami. L’attaccante argentino sta per vivere, probabilmente, l’anno più importante della fase finale della sua carriera.

L’otto volte Pallone d’Oro due anni fa lasciava il PSG per vivere un’avventura diversa dal solito, lontano dalle pressioni e i riflettori del calcio europeo. 4 Champions League col Barcellona, 10 volte vincitore della Liga, 2 volte della Ligue 1, un Mondiale con l’Argentina: la carriera stellare della ‘Pulga’ è semplicemente indescrivibile e potrebbe essere a 38 anni appena compiuti alle battute finali.

Ma Messi potrebbe non chiudere la sua avventura nel mondo del calcio giocato in MSL, con la maglia dell’Inter Miami. L’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club per mano della sua ex squadra, il PSG, potrebbe aver rappresentato l’ultima uscita di Messi con la squadra americana: pare infatti che il fuoriclasse di Rosario stia pensando di tornare in Europa.

Messi-Inter: missione impossibile

Un’ultima ‘corsa’ nel calcio che conta con l’idea di arrivare in piena forma al Mondiale, il suo ultimo, con l’Argentina nel 2026. È questa l’indiscrezione lanciata da ‘ESPN Argentina’, una suggestione che andrà tenuta sott’occhio anche se l’addio alla Major League Soccer sembra essere una possibilità concreta per Leo.

L’Inter, che già in passato ci aveva pensato seriamente soprattutto prima dello sbarco dell’attaccante in MLS, adesso però ha altri piani. Pare praticamente impossibile pensare che Oaktree metta da parte il piano di ringiovanimento della squadra avallando l’acquisto di una leggenda come l’argentino. Messi guadagna attualmente 18,8 milioni di euro a stagione, senza includere gli accordi commerciali con ricchi sponsor come AppleTV+ e Adidas.

Cifre da capogiro, decisamente insostenibili per i nerazzurri che guarderanno da lontano il susseguirsi degli eventi. La palla, adesso, passa al classe ’87 che dovrà nelle prossime settimane decidere il suo futuro. A fine anno il contratto con l’Inter Miami scadrà ufficialmente. Messi, nella sua ultima stagione, ha collezionato (compreso il Mondiale per Club) appena 24 presenze con 16 gol e 6 assist vincenti.