Sommer, il premio e i clean sheet all’Inter: “C’è molto di più”

Annata di soddisfazioni per il portiere nerazzurro tra Bayern Monaco e passaggio all’Inter, raggiunto da Sport Bild per un premio di tutto rispetto e un’intervista esclusiva

Un affare da sogno di cui ancora oggi si parla molto, non soltanto su territorio italiano ma soprattutto internazionale. Quello messo a segno dall’Inter nel corso della passata sessione estiva di mercato per assicurarsi le prestazioni dell’esperto portiere svizzero Yann Sommer, in uscita dal Bayern Monaco.

Con la sua elasticità e sicurezza, nonché una grande capacità di gioco coi piedi, Sommer ha divorato una serie innumerevole di tiri avversari. Tanto da aver portato l’Inter a maturare 11 clean sheet, record assoluto persino nei primi cinque campionati in Europa. Per quanto visto fino a questo momento, il noto portale ‘Sport Bild’ ha voluto omaggiare lo svizzero con il premio di miglior portiere dell’anno solare anche in virtù della sua fetta conclusiva in forze al club bavarese nel campionato di Bundesliga.

“Aver giocato al Bayern è stato positivo, gli ultimi mesi sono stati ottimi e abbiamo vinto il campionato. Poi però mi sono accorto che qualcosa sarebbe dovuto cambiare”, ha aperto il calciatore nel corso della lunga intervista a lui dedicata in Germania. Le situazioni, come noto, cambiano di continuo e Sommer ha abbracciato il cambiamento con contentezza. Perché con buona probabilità, l’occasione colta con l’Inter sarebbe stata ugualmente proficua.

Sommer da record in Europa: “Il merito va anche alla qualità della difesa”

E infatti il record europeo lo dimostra abbondantemente: “È sempre considerato un obiettivo da raggiungere per ogni portiere. Ma c’è molto altro oltre questo. La porta viene difesa con passione e l’intero reparto difensivo gioca un ruolo fondamentale“, ha ammesso Sommer con umiltà e riconoscenza nei confronti del resto dei compagni che gli tendono la mano ogni giorno all’Inter.

Un piccolo apprezzamento anche al tecnico Simone Inzaghi non si è fatto attendere. L’intero gruppo funziona. E come logica conseguenza, arrivano anche risultati di stampo individuale. Proprio come sta avvenendo per Lautaro Martinez, miglior marcatore della stagione finora in Serie A.