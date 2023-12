Spazio al giovanissimo centrale dell’Inter Primavera di Chivu per sostituire l’infortunato Lautaro Martinez nello scacchiere di Inzaghi, già a disposizione contro il Lecce

Un infortunio che non ci voleva e che potrebbe cambiare le sorti delle ultime due partite in programma dell’anno solare dell’Inter, in campionato. A partire da quella contro il Lecce, ormai imminente.

Senza Lautaro Martinez, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha dovuto compiere una scelta fuori programma ma comunque necessaria per non lasciare sguarnito il reparto offensivo e donare quantomeno un’ulteriore opzione in caso di bisogno a gara in corso. Ora tutti gli occhi saranno puntati sul giovanissimo Amadou Sarr.

Il centravanti mancino classe 2004 ha fatto bene finora con la formazione Primavera di Cristian Chivu, a cui deve sicuramente una buona iniezione di fiducia dopo aver funto da seconda scelta lo scorso anno alle spalle di Francesco Pio Esposito. Quest’anno l’italo-senegalese è titolare inamovibile e rigorista, ma è della rapidità e della buona tecnica di base che fa un’arma per colpire alle spalle gli avversari.

Allenatosi con il gruppo primario alle dipendenze di Inzaghi, ha mostrato determinazione e predisposizione al duro lavoro. Due caratteristiche imprescindibili per il tecnico, per pensare ad una chiamata simile.

Adesso anche l’esordio in Serie A si avvicina inesorabile. Il calciatore sarà infatti a disposizione di Inzaghi per tutta la durata dei novanta minuti contro il Lecce, motivo per cui non figura nella lista dei convocati di Chivu in occasione del medesimo incontro Primavera contro la formazione salentina. Fungerà da quarto attaccante alle spalle di Marcus Thuram, Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez in un reparto offensivo puntellato per la circostanza emergenziale.