Arnautovic confessa tutto: “È un periodo difficile”

Al termine di Inter-Lecce, Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria della squadra

Dopo un bruttissimo primo tempo con due occasioni da goal sprecate, Marko Arnautovic è riuscito a riscattarsi con un assist di tacco à la Ibra, un pregevole gesto tecnico che ha propiziato il goal di Barella. “Io parlo tutti i giorni con i miei compagni, sanno che è un momento difficile per me“, ha confessato Arnautovic ai microfoni di DAZN.

“Posso solo ringraziarli, ringraziare questa gente, questo club“, ha continuato l’austriaco. “Abbiamo delle responsabilità. Dobbiamo dare a questi tifosi il 100%. La Juve non molla, lo so, ma non ci interessa la Juve. Siamo l’Inter e dobbiamo pensare a noi“.

L’austriaco ha spiegato dunque di essere insoddisfatto delle proprie prestazioni. E non solo perché la palla non vuol entrare. “Io voglio dare tutto per questa maglia. Amo davvero questo club. Quando mi ha chiamato l’Inter sono stato felice come un bambino. Ma per me è stato un periodo difficile, perchhé sono stato fuori sette settimane“.

Arnautovic amaro nonostante l’assist: “La palla non entra…“

L’Inter ha battuto il Lecce anche grazie ad Arnautovic. Nonostante i suoi errori, l’ex Bologna è stato in partita fino all’ultimo minuto ed è riuscito a dare uno stimolo importante per far tornare la squadra a +4 sulla Juve e ad andare addirittura a +11 sul Milan.

La vittoria è stata meritata: l’Inter ha creato tantissimo e ha giocato con maturità, nonostante le assenze. Si è distinto su tutto Bisseck, il migliore in campo. Poi Arnautovic si è riscattato con un assist davvero geniale, mentre Barella e Mkhitaryan hanno corso per quattro.

“L’assist di tacco non vale un goal“, ha continuato l’ex Bologna. “Ma sto provando a fare goal: sto facendo di tutto ma non entra! Ma è così. Sappiamo che dobbiamo fare tutto il possibile e di più per vincere lo scudetto“.

E se Arnautovic pare molto severo con sé stesso, Inzaghi ha voluto fare i complimenti al suo attaccante, definendolo “prezioso” e “bravissimo”. Per il tecnico nerazzurro Arnautovic è stato fondamentale: “Per me è come se avesse fatto 2 goal. L’unico dispiacere è che non abbia trovato il goal ma ha fatto tutto benissimo, con la palla e senza palla. Deve continuare così. Le soddisfazioni personali ora è giusto metterle in secondo piano. Perché prima ci sono le soddisfazioni di squadra“. Giusto così.