Cessione Inter, Zhang spalle al muro: 807 milioni di euro

By

Debiti di caratura elevatissima per il patron nerazzurro. Le strade dell’Inter e quella dell’imprenditore cinese potrebbero finire per separarsi per questo motivo

La situazione societaria che vede, da tempo, coinvolti tutti gli addetti ai lavori dell’Inter continua a non sorridere in favore dei nerazzurri.

Nonostante le onerose operazioni in uscita compiute in questi ultimi anni, vedi dapprima i casi Hakimi e Lukaku fino ad arrivare a quello di Onana, il club meneghino non ha ancora risanato il proprio debito con Oaktree.

La nota società statunitense di gestione patrimoniale, specializzata in strategie di investimento, ha messo a disposizione di Steven Zhang in passato un prestito pari a 275 milioni di euro, somma di denaro che l’attuale patron nerazzurro non ha ancora restituito in favore di questi ultimi dopo più di due anni e mezzo (basti pensare che ricorreva maggio 2021).

La scadenza di questa rata scadrà a maggio 2024, data massima in cui il noto imprenditore cinese può permettersi di rifornire Oaktree di quel prestito. Chiara, al tempo stesso, la volontà dell’attuale numero uno nerazzurro, colui che non intende affatto mollare la presa continuando a investire sull’Inter anche in futuro.

Attraverso il rifinanziamento del prestito Zhang intende, infatti, proseguire la propria storia d’amore assieme alla formazione quest’oggi vice Campione d’Europa anche se, va detto, non sarà affatto facile.

Complici i 300 milioni di euro di debiti, con interessi maturati, di cui Oaktree necessita di essere rifornita entro quella data la situazione si fa, infatti, più grave del previsto tant’è che c’è il rischio che le strade dell’Inter e quella del loro attuale presidente possano, ben presto, finire per separarsi per questo motivo.

Rifinanziamento del debito, Oaktree chiede un tasso di interesse del 25%: ipotesi cessione Inter

Steven Zhang non vuole arrivare a cedere l’Inter e, pur di evitare questa cosa, l’attuale patron nerazzurro intende provare a ottenere il rifinanziamento del prestito.

La nota società statunitense di gestione patrimoniale, d’altra parte, ha già fatto sapere di reputare necessario un tasso di interesse del 25% pur di procedere a un ulteriore rifinanziamento del debito, quota ritenuta fin troppo elevata dallo stesso imprenditore cinese.

Zhang che quindi, per forza di cose, starebbe pensando di ricorrere a questo scenario attraverso il dialogo con interlocutori esterni rispetto ad Oaktree, come ad esempio quelli appartenenti a: Goldman Sachs, Sixth Street e Ares Management. Soluzione che permetterebbe allo stesso numero uno nerazzurro di saldare, a tempo debito, questo favore riservatogli da Oaktree più di due anni e mezzo fa.

Nella peggiore delle ipotesi, invece, Zhang e famiglia potrebbero ritrovarsi costretti a cedere il 100% delle quote societarie dell’Inter e il tutto è da attribuirsi agli 807 milioni di debiti complessivi che, tramutati in netto, diventerebbero 308 milioni di euro esatti.