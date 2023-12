Inter devastante con le big, c’è una statistica pazzesca

Nessuno come l’Inter in Europa per numero di vittorie negli scontri diretti in campionato, e Inzaghi punta quota 50 punti per pareggiare i conti con il Napoli dello scorso anno

Come corre l’Inter. Una statistica in particolare premia il club per l’impegno profuso in questo inizio di stagione rispetto allo stesso periodo temporale dello scorso anno, quando la formazione di Simone Inzaghi aveva spesso commesso passi falsi grossolani negli scontri diretti con le big del nostro campionato.

Lo stesso non può esser detto oggi. La formazione nerazzurra ha infatti collezionato 26 punti su 30 nei confronti delle rivali dirette nella corsa Scudetto nonché prime dieci classificate in Serie A, segnando la bellezza di 25 gol e subendone soltanto 5. Da qui i pareggi soltanto contro il Bologna, vera spina nel fianco della maggior parte delle squadre avversarie e prossima sfidante dell’Inter in Coppa Italia, ma anche la Juventus che segue i nerazzurri in seconda posizione.

Inter da primato in Europa e obiettivo quota 50 punti in campionato come il Napoli di Spalletti

Nello specifico, l’Inter ha superato brillantemente le prove contro Fiorentina, Milan, Roma, Atalanta, Napoli e Lazio. Collezionando complessivamente 41 punti con l’occasione di poter arrivare a toccare quota 50 punti come il Napoli lo scorso anno e poi vincitore dello Scudetto con Luciano Spalletti. Gli 11 clean-sheet fanno gola alle grandi big europee, che osservano il cammino nerazzurro con ammirazione e rispetto.

E non finisce qui. Perché nei primi cinque campionati europei nessuno ha fatto meglio dell’Inter. In Premier League, infatti, l’Arsenal ha perso contro Aston Villa e Newcastle mentre ha pareggiato con Tottenham e Chelsea. Nel campionato spagnolo de La Liga, il Girona ha lasciato spazio soltanto al Real Madrid mentre ha pareggiato con Real Soceidad e Athletic Bilbao. In Bundesliga il Bayer Leverkusen ha pareggiato tre scontri diretti con Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Stoccarda. Nel campionato di Ligue 1, infine, il PSG ha perso con Nizza e Lille.