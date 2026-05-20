Kone più Jones, piano Inter: acquisto 30 giugno e cessione 1 luglio

I nerazzurri pensano al doppio colpo a centrocampo. Due cessioni per finanziare gli arrivi. E poi c’è Stankovic

Porte girevoli a centrocampo per l’Inter. In attesa di capire se Mkhitaryan rinnoverà o si ritirerà, il club nerazzurro vuole soddisfare le richieste di mister Cristian Chivu. Due i nomi che ricorrono di più per rinforzare la mediana: Manu Kone, già seguito la scorsa estate, e Curtis Jones, per il quale era stato fatto un tentativo già a gennaio. Ma l’uno non è l’alternativa dell’altro.

L’obiettivo di Marotta e Ausilio è di provare a portare entrambi ad Appiano Gentile, anche se non sarà facile. Il nazionale francese può lasciare la Roma che, anche in caso di qualificazione in Champions League, dovrà fare una cessione importante entro il 30 giugno per sistemare il fair play finanziario con la Uefa. Costa tra i 40 e i 50 milioni di euro: su Manu Kone ci sono anche Newcastle e Paris Saint-Germain.

Percorso inverso, non in uno scambio ma in due operazioni distinte, può fare Carlos Augusto. Ma dall’1 luglio in poi. Gasperini ha già dato l’ok al doppio affare. Così come Curtis Jones ha dato il benestare al trasferimento all’Inter. Il contratto in scadenza nel 2027 con il Liverpool fa abbassare i costi: i nerazzurri pensano di finanziare il suo acquisto con la cessione di Frattesi. E poi c’è Aleksandar Stankovic: verrà ricomprato dal Brugge, ma la sua permanenza è legata al numero di colpi in mediana e alle offerte che arriveranno per lui.