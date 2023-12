By

Cronaca, tabellino, top e flop del match andato in scena al Meazza e valevole per la 17esima giornata di Serie A

Vincere per riconquistare subito i 4 punti di vantaggio sulla Juventus. Questa la missione della squadra nerazzurra. L’Inter affronta un Lecce ben messo in campo e intraprendente, ma alla fine si impone con Bisseck e Barella.

I nerazzurri di Inzaghi si rendono pericolosi al 3′: Thuram serve Mkhitaryan che anticipa bene Falcone in uscita ma poi spara fuori. Il Lecce non attende timoroso e al 9′ risponde con un tentativo di Gonzalez fermato da un buon riflesso di Sommer. Due minuti dopo ci prova Arnautovic ma Falcone fa un mezzo miracolo salvando il risultato. Al 22′ sempre Arnautovic spreca un’occasione d’oro buttandola fuori da ottima posizione.

L’Inter spinge disordinatamente e il Lecce prova a colpire in contropiede. Ci prova Bisseck in torsione con buona coordinazione su angolo: pallone sulla traversa! Passano due minuti e il tedesco segna su suggerimento di Calhanoglu: è 1-0. Il Lecce protesra per la precedente che ha portato alla rete, nata da un tocco di mano di Gonzalez.

Nel secondo tempo ci prova subito Calhanoglu da calcio piazzato, respinto senza troppa difficoltà da Falcone. Dopo una conclusione di Gendrey, Carlos Augusto respinge e per Marcenaro lo fa con la mano: il VAR corregge l’arbitro e annulla il rigore. Al 58′ Banda ci prova con un tiro potente dell’esterno: Sommer si distende e blocca. Un minuto dopo, dall’altro lato, è Mkhitaryan a provarci con un tiro di potenza che va di poco alto.

La gara si infiamma e Bisseck sfiora la doppietta di testa. Ci provando Rafia e Kaba. Poi nel momento di maggior pressione del Lecce l’Inter raddoppia con Barella, su assist di Arnautovic di tacco. Nel finale Falcone salva sulla linea una deviazione di Pavard, poi di pugno toglie dal sette una conclusione di Asllani. Nel recupero Pongracic toglie la soddisfazione drl goal al povero Klaassen anticipando anche Falcone e mettendo in angolo.

Pagelle e tabellino di Inter-Lecce

TOP

BISSECK – Gioca con personalità e dimostra un atletismo impressionante: cresce di partita in partita anche tatticamente, soprattutto in fase propositiva. È forte pure con i piedi e di nuca! Ha istinto e faccia tosta.

THURAM – È il più attivo dei nerazzurri e manca solo nella zampata finale. Tutto il resto lo fa con generosità, intelligenza e potenza.

BARELLA – Torna reattivo, spavaldo e decisivo. Ed era ora.

FLOP

ARNAUTOVIC – Come Darko Pancev: stessa espressione sofferente, stessi errori di fronte al portiere. È un chiaro momento no. Non sa concretizzare due chiarissime occasioni. Unica nota positiva l’assist a Barella.

CARLOS AUGUSTO: Corre e si impegna in tutte e due le fasi: non fa passare gli avversari ma è impreciso nei cross.

INTER-LECCE 2-0

43′, Bisseck; 78′, Barella

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 7,5, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5, Darmian 6,5, Barella 7 (88′, Frattesi sv), Calhanoglu 6,5 (75′, Asllani 6); Mkhitaryan 7 (88′, Klaassen sv), Carlos Augusto 5,5 (84′, Pavard 6), Thuram 7 (84′, Sanchez sv), Arnautovic 5,5. All.: Inzaghi 6

LECCE (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 5 (86′, Venuti 6), Pongracic 6, Baschirotto 5,5, Gallo 5; Ramadani 6, Gonzalez 5 (46′, Kaba 6), Oudin 6 (86′, Sansone sv); Strefezza 6 (64′, Rafia 6), Piccoli 5,5 (73′, Krstovic 5,5); Banda 5,5 . All.: D’Aversa 6

ARBITRO: Marcenaro di Genova

AMMONITI: 15′, Gonzalez; 29′, Calhanoglu; 64′, Piccoli, 68′, Inzaghi; 75′, Pongracic

ESPULSI: 83′, Banda