Conferma in diretta: Ausilio ha preso un top player

Clamoroso affare concluso da parte del DS nerazzurro, non ci sono dubbi. Questa volta l’ammissione arriva da parte di un ex Juve

Procede in ottimo modo la cavalcata dell’Inter in campionato, club ora fermo al primo posto in classifica con la Juventus costretta a inseguire.

La formazione quest’oggi vice Campione d’Europa sta dando dimostrazione di essere una squadra con un’identità di gioco ben precisa e con obiettivi a loro del tutto chiari. Merito, sicuramente, delle tante pedine di spessore che figurano all’interno della rosa di Simone Inzaghi, tecnico che sta riuscendo a valorizzare al meglio determinati calciatori (vedi Calhanoglu e Thuram). Non solo.

Il tecnico piacentino e l’intera dirigenza nerazzurra hanno avuto ragione nell’affidare al sorgere di quest’annata la fascia da Capitano a Lautaro Martinez, calciatore che è riuscito a realizzare più reti di Christian Vieri e Diego Milito (fermi a 28) in quest’anno solare e che sta continuando a fornire splendide prestazione.

Un affare, quello dell’argentino, conclusosi nella primavera del 2018 e che è stato possibile portare a termine grazie all’insistenza avuta in quei tempi da Piero Ausilio, Direttore Sportivo dell’Inter volato in quei tempi in Argentina per convincere personalmente il ‘Toro’ di Bahia Blanca a dire di no al progetto dell’Atletico Madrid, prossima avversaria dei nerazzurri in Champions, sposando di conseguenza quello del club meneghino. E così è stato.

L’operazione portata a termine dal dirigente dell’Inter si sta, infatti, rivelando un vero e proprio capolavoro. Un affare venuto a costare 25 milioni di euro, ben poco se si considera quanto di buono sta continuando a fare l’ex Racing in quel di Milano.

L’attuale numero 10 della formazione di Simone Inzaghi è stato recentemente paragonato a Gonzalo Higuain direttamente da parte di Claudio Marchisio, ex calciatore che è così uscito allo scoperto su Threads (nuovo social network sviluppato da Meta) celebrando pubblicamente l’assoluto trascinatore della Capolista di A. Checché se ne dica, però, Marchisio non è il solo ed unico ex calciatore a pensarla in questo modo.

Giovinco: “D’accordo al 100% con le parole di Marchisio, Lautaro ricorda Higuain”

Sebastian Giovinco, ex attaccante della Juventus rimasto a difesa di questi colori in tre periodi distinti (passando dalle giovanili fino ad arrivare a vestire la maglia della prima squadra), una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Radio Serie A’ sulle frequenze di RDS ha espresso il proprio parere riguardo Lautaro Martinez.

“Lautaro sta giocando a ritmi altissimi da due anni a questa parte. Il fatto di aver vinto un Mondiale con l’Argentina e di essere diventato il Capitano dell’Inter gli ha permesso di raggiungere quei livelli che solo i grandi campioni hanno” – esordisce.

“Forse, per caratteristiche, non è un tipico numero dieci ma è un grandissimo giocatore” – spiega. “Concordo al 100% con le parole di Claudio Marchisio sul paragone con Gonzalo Higuain. Sono due argentini che hanno il senso del gol nelle vene” – conclude.