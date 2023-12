Inter, annuncio senza precedenti: “Nessuna possibilità per Barella”

Le dichiarazioni del giornalista di Marca sbarrano le porte a Barella per un potenziale passaggio al Real Madrid in futuro, così l’Inter può trattenerlo ancora

Alle tante conferme di mercato relative alle operazioni di rinnovo di contratto prioritarie su cui l’Inter ha posto la propria attenzione da qui al prossimo futuro, il club nerazzurro ha alternato anche risposte sulle altrettanto numerose voci che hanno caratterizzato e messo in evidenza alcuni profili in forze a Simone Inzaghi potenziali partenti in estate. Fra questi non è venuta meno neppure la presenza di Nicolò Barella, considerato uno dei centrocampisti più incisivi dell’intero panorama calcistico europeo.

Quest’ultimo è stato infatti preso di mira dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, notoriamente suo estimatore. Ma a quanto pare, ogni forma di apprezzamento per le prestazioni del box-to-box nerazzurro sono fini a sé stesse. Perché stando alle parole pronunciate dal giornalista spagnolo Miguel Angel Lara nel corso della diretta streaming su ‘TvPlay’, Barella non sarebbe destinato a vestire la ‘camiseta blanca’.

“È un grande giocatore ma non ci sono possibilità. Il Real ha un centrocampo completo sia in ottica presente che futura. Non c’è spazio per lui al momento”, ha ammesso.