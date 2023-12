Niente Inter, accordo di massima col Milan

Clamorosa accelerata nell’affare da parte dei rossoneri, pronti a portare a termine l’operazione a mezzo della clausola da 12 milioni. Nerazzurri ‘spazzati’ via

L’apertura della finestra di calciomercato invernale è ormai imminente e il Milan ha tutte le intenzioni di non farsi trovare impreparata, anzi.

La dirigenza del ‘Diavolo’, dopo aver bloccato Matija Popovic (trequartista in scadenza a dicembre 2023 col Partizan Belgrado), non necessita far altro che sistemare le ultime pratiche per rendere ufficiale l’approdo del giovane classe ’06 a Milano, in sponda rossonera. Un affare che, quindi, porterà il promettente centrocampista serbo (ricercato anche dall’Inter poco prima che il calciatore desse il proprio sì al Milan) a mettere piede a Milanello a inizio gennaio 2024 a parametro zero.

Non solo. Moncada e la restante parte dei dirigenti rossoneri intendono portarsi in avanti provando, di fatto, a bloccare qualche altro affare in entrata in vista della prossima estate. Obiettivo ben riuscito, diremmo, visto che ad aver dato una clamorosa accelerata al seguente affare è stato proprio il club rappresentato da Jerry Cardinale piuttosto che quello presieduto da Steven Zhang.

L’#Inter ha provato a inserirsi in extremis, ma il tentativo è andato a vuoto: #Popovic ha scelto il #Milan. Il talento serbo arriverà a zero e firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. @calciomercatoit https://t.co/qipcJmrcka — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) December 5, 2023

Intesa di massima tra il Milan e Ouedraogo: si punta al pagamento della clausola da 12 milioni

Il Milan e l’entourage di Assan Ouedraogo paiono aver già raggiunto un principio d’intesa per l’affare che porterebbe il giovane centrocampista tedesco a vestire la maglia rossonera nella prossima estate.

Il mediano classe ’06, attualmente legato allo Shalke 04 a mezzo di un contratto valido sino a giugno 2027, è rappresentato dallo stesso entourage di Popovic. A differenza del fantasista serbo, promesso sposo del ‘Diavolo’ a parametro zero, Ouedraogo detiene una clausola rescissoria da 11-12 milioni di euro valida a partire dal prossimo giugno.

Va precisato che il ragazzo, fortemente attenzionato anche da Lipsia, Bayern, Juventus e Inter, non è ancora stato bloccato definitivamente dai rossoneri. Certo è, però, che Moncada e la restante parte della dirigenza del Milan si sono già, notevolmente, portati avanti nei dialoghi volti al trasferimento del tedesco (ora ai box per la rottura del legamento sindesmotico) dalle parti del Duomo.