Squilla il telefono di Ausilio: affare a sorpresa in MLS

Un neo Campione del Mondo sul tavolo dell’Inter. Occhio a questo tipo di scenario che potrebbe finire per materializzarsi nel corso dei prossimi mesi

L’Inter prosegue la propria scansione sul mercato. È stato a inizio novembre, infatti, che il vicedirettore sportivo nerazzurro, Dario Baccin, è partito alla volta del Sudamerica per una missione ben precisa.

Il dirigente del club meneghino è volato dall’altra parte del mondo per poter osservare da vicino tutta una serie di candidati. Incluso Kennedy, giovane prima punta classe ’02 del Fluminense che è stato visionato dallo stesso Baccin in occasione della finale di Copa Libertadores disputatasi circa un mese e mezzo fa e vinta poi per 1-2 dalla formazione tra le cui file milita anche Felipe Melo, calciatore rimasto a difesa dei colori dell’Inter nelle stagioni 2015-16 e 2016-17. Un’Inter che quindi, come ben deducibile, resta alla ricerca di nuovi affari in entrata in vista del futuro, ma occhio nel frattempo a questo tipo di scenario.

Thiago Almada all’Inter: può provarci l’agente in primavera

Thiago Almada appartiene a uno di quei giovani più interessanti da tenere sott’occhio in vista del futuro.

Ammontano a 11 le reti realizzate in quest’anno solare in MLS dal giovane trequartista classe ’01. Un fantasista in grado di servire, al tempo stesso, 16 assist in 31 gettoni totalizzati in campionato.

L’attuale numero 10 dell’Atlanta, proclamatosi Campione del Mondo con l’Argentina di Lionel Scaloni nel dicembre del 2022 e con all’attivo 4 presenze e 1 gol in Nazionale, è un calciatore che ha già impressionato per tutta una serie di ottime giocate messe in mostra.

Complice un accordo che lo vede in scadenza a dicembre 2025, e gli ottimi rapporti che intercorrono tra l’agente del ragazzo (con una valutazione stimata attorno ai 30 milioni di euro) e Piero Ausilio, il nome dello stesso Thiago Almada potrebbe finire per trovar posto sul tavolo dell’Inter nel corso della primavera che verrà.