Dal Monza alla Juve, calendario Inter fino alla 27esima giornata

Anno solare in chiusura per i nerazzurri dell’Inter, mentre la Lega ha ufficializzato il calendario della Serie A fino alla 27esima giornata di campionato

Dopo la vittoria ai danni del Lecce con esordio assoluto nel lungo tabellino dei marcatori della storia nerazzurra per Yann Bisseck, l’Inter attende con ansia di chiudere in bellezza l’anno solare nella trasferta contro il Genoa a fine mese. Una chance per essere etichettata non soltanto campione d’inverno del campionato di Serie A, ma anche compiere un ulteriore passo in avanti verso la corsa Scudetto.

Giunti a questo punto della stagione, anche la Lega ha mosso nuove informazioni in merito agli incontri ufficiali da disputare a cavallo dalla 20esima alla 27esima giornata del campionato di Serie A il prossimo anno. Includendo, come noto, anche il weekend relativo alla disputa delle fasi finali del nuovo format della Supercoppa Italiana in quel di Riyad, in Arabia Saudita. Non a caso, dunque, alcuni incontri di campionato sono stati slittati a nuove date per permettere incastri più fluidi.

Inter-Atalanta rinviata a fine febbraio per sovrapposizione con la Supercoppa, ecco il calendario fino a marzo

A seguire il calendario dettagliato dei prossimi incontri dell’Inter comprensivo del rinvio al 28 febbraio della partita in programma contro l’Atalanta.

20esima giornata

Monza-INTER, sabato 13 gennaio, ore 20.45

21esima giornata

INTER-Atalanta, mercoledì 28 febbraio 2024, ore 20.45

22esima giornata

Fiorentina-INTER, domenica 28 gennaio, ore 20.45

23esima giornata

INTER-Juventus, domenica 4 febbraio 2024 ore 20:45

24esima giornata

Roma-INTER, sabato 10 febbraio 2024, ore 18:00

25esima giornata

INTER-Salernitana, venerdì 16 febbraio 2024, ore 21:00

26esima giornata

Lecce-INTER, domenica 25 febbraio 2024, ore 18:00

27esima giornata

INTER-Genoa, lunedì 4 marzo 2024, ore 20:45