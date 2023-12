Gilardino prova a sorprendere Inzaghi: focus sul Genoa

L’Inter tornerà in campo il 29 dicembre con la sfida fuori casa contro il Genoa di Alberto Gilardino: un avversario in forma

Il Geona è al tredicesimo posto in Serie A, a 19 punti, uno sotto il Lecce e due sotto l’osannato Monza di Palladino. Gilardino punta ad avere tutti gli effettivi a disposizione per la sfida contro l’Inter e a guadagnare importanti punti in ottica salvezza. Per farlo cercherà di ottenere risposte dai suoi uomini migliori. Da Retegui a Strootman, da Gudmunsson a Dragusin.

A Reggio Emilia, contro il Sassuolo, è già rientrato Strootman, mentre in attacco contro l’Inter potrebbero rivedersi sia Retegui che Messias. Quella contro i neroverdi è stata una partita fondamentale per il Genoa che è tornato a vincere in trasferta dopo mesi di delusioni.

Il tecnico ha goduto di un’ottima prestazione da parte di gran parte della squadra. A brillare è stato soprattutto Ekuban che, dopo l’assist contro la Juventus, ha trovato anche il primo goal in campionato. L’altro gioiello della rosa ligure è Gudmunsson, ancora decisivo, stavolta con un penalty trasformato e un bel colpo di tacco che ha dato il via all’azione dell’1-2 finale.

Alberto Gilardino crede di avere in mano una buona squadra, e i risultati stanno cominciando a dargli ragione. Dopo il pareggio con la Juventus il Grifone ha ritrovato slancio ed è subito tornato alla vittoria (i 3 punti mancavano dalla partita con il Verona del 10 novembre). Pur senza Retegui e Messias, il Genoa ha infatti battuto il Sassuolo, con una partita perfetta dal punto di vista tattico.

Gilardino ha cominciato a lavorare in senso reattivo: adatta la squadra all’avversario, cambiando uomini e modulo per poter sfruttare i punti deboli dei rivali o limitarne i pregi. L’allenatore dei liguri parte quasi sempre da un 3-4-2-1, ma non disdegna il 3-4-3, 3-5-2 e il 4-3-2-1, come accaduto con il ritorno in campo di Strootman (il modulo, che era inedito in questa prima parte del campionato, era già stato usato più volte l’anno scorso).

Inzaghi contro Gilardino: il Genoa prova a sorprendere l’Inter

Il sogno del Grifone è quello di poter fare uno sgambetto alla capolista Inter, così come lo ha già fatto alla Juventus. Venerdì sera, il Ferraris sold out sarà uno stadio caldissimo dopo che la tifoseria ha confermato la propria fiducia alla squadra ligure.

Quando gioca a tre dietro, il Genoa sa chiudersi con i centrali sanno stringere allineandosi con gli esterni, per formare una linea di cinque difensori. Ciò avviene quando Gilardino ordina ai suoi di bloccare tutte le linee di passaggio degli avversari. Nei tre dietro il meno in forma è Bani, mentre Dragusin sta giocando un’ottima stagione.

Contro la Juve, il Genoa è partito giocando in difesa, per poi alzare il baricentro dopo lo svantaggio, provando a più riprese cross molto interessanti.

In attacco i liguri si aspettano il ritorno al goal di Retegui, attaccante assai prezioso tatticamente e bravo in area ma poco incisivo se controllato a uomo. L’altro uomo pericoloso è Gudmunsson che contro la Juventus ha mostrato di essere un attaccante in grado di trascinare la squadra grazie alla sua velocità e fondamentale nella costruzione delle occasioni: viene spesso incontro al pallone all’altezza del centrocampo.

Da un mesetto sono buone le prestazioni di De Winter, spesso decisivo in alcune chiusure. Tornata la fiducia, il Genoa ha poi mostrato anche contro il Sassuolo un buona organizzazione tattica nella fase di possesso. I punti deboli dei liguri sono noti: scarsa solidità nella fase di non possesso e difficoltà nel contenere la pressione dei centrocampisti.

Nel secondo tempo la squadra di Gilardino perde spesso smalto dal punto di vista fisico, ma sembra che il tecnico stia imparando a gestire meglio i cambi e a ottenere migliori risposte dai subentrati.