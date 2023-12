Inzaghi, il sostituto è già pronto: “Il sogno è allenare l’Inter”

Il tecnico ex Lazio e i nerazzurri si son detti sì sino a giugno 2025 fissando come obiettivo lo Scudetto. Nel frattempo giunge una dichiarazione bomba sul futuro

Simone Inzaghi e l’Inter hanno sottoscritto a inizio settembre un nuovo accordo, un accordo che aveva inizialmente giugno 2024 come data di scadenza ed esteso poi sino al 2025. Un importante attestato di fiducia da parte della dirigenza interista che conferma, quindi, quanto fatto di buono dal tecnico ex Lazio nel suo primo biennio a tinte nerazzurre.

Due Supercoppe italiane, due Coppe Italia e una finale di Champions League raggiunta nel finale della scorsa stagione, questo è quanto conseguito dal tecnico piacentino alla guida tecnica del club meneghino, un club che è pronto a proseguire su questa stessa e identica strada con Simone Inzaghi anche in futuro (ovviamente nel caso in cui dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ dovesse tornare a figurare il Tricolore in primavera).

L’obiettivo fissato al sorgere di quest’annata da società e dirigenza resta infatti lo Scudetto, uno Scudetto che manca dalla stagione 2020-21 (quando alla guida tecnica dei nerazzurri vi era ancora Antonio Conte). Qualora questo obiettivo dovesse venir meno, le strade del tecnico piacentino e quella dell’Inter finirebbero per separarsi immediatamente.

Innumerevoli gli ex accostati alla panchina nerazzurra in questi ultimi tempi, vedi i casi Thiago Motta e Diego Simeone, con quest’ultimo legatosi recentemente all’Atletico Madrid a mezzo di un accordo valido fino al 2027. Non solo. Un altro nome che si è fatto in passato per la panchina dell’Inter – molto ma molto timidamente aggiungeremmo – è quello di Dejan Stankovic, calciatore rimasto in passato a difesa dei colori del ‘Biscione’ e ora con un grande sogno nel cassetto.

Gabor Kubatov (presidente Ferencvaros): “Stankovic vuole diventare l’allenatore dell’Inter”

Dejan Stankovic (attuale tecnico del Ferencavors, storica società ungherese ora seconda in classifica nel proprio campionato) non sogna nient’altro che un ritorno a Milano, questa volta in vesti di allenatore. A confermarlo è stato il presidente, Gabor Kubatov, della stessa società, colui che una volta intervenuto ai microfoni di ‘Fradi Tv’ ha dichiarato:

“Dejan Stankovic vuole diventare l’allenatore dell’Inter. È questa l’ambizione che lo porta a voler vincere a tutti i costi con la nostra squadra. Siamo soltanto all’inizio dell’opera, i primi veri risultati si vedranno soltanto in primavera ma tenendo conto di come stanno andando le cose non abbiamo preso una decisione sbagliata a riguardo. Prima che firmasse con noi avevamo già raggiunto un accordo in meno di dieci minuti“.