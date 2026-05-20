Metodo Inzaghi per Chivu: i dettagli del rinnovo con l’Inter

Intesa definita nel vertice in sede di ieri

Nell’incontro di ieri nella sede di viale della Liberazione, in cui si è parlato anche del mercato che verrà, è stato praticamente definito il rinnovo con l’Inter di Cristian Chivu.

C’era chi paventava la possibilità di una intesa su base biennale, tuttavia alla fine ha prevalso quella che possiamo definire il ‘metodo Inzaghi’.

Il metodo Inzaghi è quello che ha sempre adottato Marotta perlomeno da quando è all’Inter. Rinnovo sì, ma sempre di un anno. Il tecnico piacentino si adirò non poco quando trattò per l’ultima volta il suo prolungamento: come riconoscenza per i risultati raggiunti, nello specifico lo Scudetto della seconda stella, avrebbe voluto/si sarebbe aspettato un triennale, o quantomeno biennale, però così non fu.

Da Inzaghi a Chivu, il metodo non cambia: le ultime danno infatti per certo o quasi il rinnovo del romeno fino al 2028. Si tratta, attenzione, di un rinnovo annuale dato che il suo contratto attuale scade a giugno 2027. Come prassi, nel nuovo accordo sarà inserita un’opzione di prolungamento – in favore dell’Inter – per una ulteriore stagione. Ovviamente aumenterà l’ingaggio di Chivu, da circa 2,5 a 3,5 milioni netti più bonus.