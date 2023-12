Accordo col Napoli: c’è il sì del calciatore

Approdo al Genoa vicinissimo per Zanoli dal Napoli, uno dei tanti nomi filtrati come potenziale sostituto di Cuadrado lungo la corsia esterna dell’Inter

L’Inter, si sa, ha fatto il possibile per ovviare all’assenza di Juan Cuadrado. Il prescelto sembra ormai essere Tajon Buchanan e le parti sono vicine all’accordo definitivo per il passaggio del giocatore canadese in prestito con obbligo di riscatto per poter garantire un passaggio di consegne fluido e prolungato anche nel prossimo futuro.

Oltre al calciatore del Brugge, però, la dirigenza nerazzurra ha sondato altri profili andando a toccare da vicino anche le gesta di uno dei giovani pupilli di Walter Mazzarri e del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Un calciatore certamente apprezzato ma ancora acerbo, motivo per cui la stessa presidenza partenopea ha ben deciso di inserirlo nella lista trasferimenti in modo da offrirgli ulteriori possibilità di crescita. Ed è qui che il destino di Alessandro Zanoli potrebbe cambiare.

Lo slanciato esterno destro azzurro è infatti destinato a vestire la maglia del Genoa già dalle prime luci del nuovo anno solare. Si tratterebbe di un ritorno nel capoluogo ligure dopo aver già vestito la maglia della Sampdoria in passato, ma questa volte sotto una lente diversa.

Zanoli dal Napoli al Genoa, accordo imminente e niente Inter per l’esterno azzurro

Zanoli sarebbe infatti stato indicato come una mossa promettente per l’intero comparto rossoblu e mancherebbe soltanto l’intesa definitiva sulla mossa del Napoli per il suo sostituto.

Con il via libera definitivo da parte di De Laurentiis, per l’Inter non ci sarà nulla da fare che osservare un’occasione sfumata. Ma in ogni caso, le chance di poter vedere il calciatore partenopeo tra le file di Simone Inzaghi sarebbero state comunque piuttosto ridotte per la volontà da parte della dirigenza di non cedere un calciatore ad una squadra diretta concorrente per lo Scudetto. Per giunta proprio a gennaio.