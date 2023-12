Zielinski è quasi un affare fatto: ecco cosa manca per poter considerare il polacco un acquisto a zero dell’Inter

Aurelio De Laurentiis ha cercato di ridurre l’intera questione rispolverando un inservibile motivo da determinismo geografico. “Essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto“, ha commentato il presidente del Napoli riguardo al mancato rinnovo di Piotr Zielinski. “Forse è abituato maggiormente a certe nebbie…“. Ed è bastata questa battuta a far capire che il Napoli è del tutto o quasi fuori dai giochi. E che l’Inter è in netto vantaggio anche sulla Juventus.

Zielinski, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto, ha deciso di giocare in nerazzurro. Per convincerlo a migrare da Napoli a Milano pare che Marotta e Ausilio gli abbiano proposto un triennale da circa 4 o 4,5 milioni con opzione per altre stagioni. Un totale al lordo da circa 35 milioni, considerate anche le commissioni.

Ci sarebbe insomma un principio di accordo fra Zielinski e l’Inter. Ma il club nerazzurro non può attendere tranquillo che arrivi il 30 giugno. Bisogna chiudere la partita, per evitare intromissioni. Il polacco, pur lusingato dalla proposta dell’Inter, starebbe ancora sperando in un rilancio da parte del Napoli.

De Laurentiis non è un presidente uso nell’accontentare le pretese fuori programma dei suoi giocatori: il più delle volte la prende o la mette sul personale. E club azzurro non ha mai avuto intenzione di proporre al polacco un ingaggio tanto alto quanto quello promesso dall’Inter.

Zielinski, affare quasi fatto

Un altro problema relativo per Marotta è quello di liberare spazio tecnico e salariale per poter accogliere il centrocampista del Napoli. La mediana nerazzurra è già folta e per non rischiare di eccedere in un soprannumero il club ha praticamente già messo tre nomi alla porta. Nell’Inter 2024-25 non ci sarà spazio per Klaassen, Sensi e Agoumé.

La dirigenza dell’Inter ha in programma di offrire già nelle prossime settimane un contratto quadriennale al polacco. Il vantaggio c’è, e deriva dal fatto che l’Inter lavora sul colpo dall’estate scorsa. Ma insieme al club nerazzurro si muoverà anche la concorrenza. L’affare Zielinski si preannuncia dunque più duro del previsto, e non solo per l’interesse sempre vivo della Juventus.

Marotta sembra preoccupato più dalle offerte che potrebbero arrivare dal Liverpool e dal Barcellona. La battaglia per attirare il centrocampista si preannuncia quindi aspra. La speranza è che il ventinovenne ex Empoli non voglia lasciare l’Italia, un Paese in cui si è adattato benissimo, calcisticamente e non solo.

Zielinski, l’italiano

Piotr Zielinski è da qualche giorno ufficialmente un cittadino Italiano. La cerimonia si è svolta a Giugliano di Napoli. Intanto, proprio la stampa locale partenopea insiste nel raccontare di un accordo già chiuso fra il polacco e l’Inter. Secondo questo tipo di narrazione, Marotta starebbe spingendo per arrivare alla firma immediata del giocatore.

Il Napoli, che non avrebbe intenzione a trattenere giocatori scontenti in rosa, potrebbe anche liberare il centrocampista subito, per un indennizzo di circa 5 milioni. Ben altre cifre rispetto ai più di 30 milioni che il club azzurro avrebbe percepito in estate dal trasferimento in Arabia poi rifiutato dal polacco.

L’Inter, che ha il centrocampo già completo e pochi milioni da investire sul mercato, potrebbe optare per una simile soluzione solo per evitare che il centrocampista si accordi con un altro club o che i costi di commissione ai procuratori sforino il tetto massimo di 3 milioni. Fra pochi giorni il polacco potrà firmare con l’Inter e risolvere la questione. E per il Napoli si apre la possibilità di andare subito su Lazar Samardzic (strano incrocio del destino).