Interesse da parte del club andaluso per il centrocampista in uscita dall’Inter, Agoumé. Persistono occhiate di riguardo anche dal campionato di Ligue 1

La completezza del reparto mediano di centrocampo dell’Inter è stata una delle chiavi vincenti della fase di programmazione della nuova stagione e i primi risultati in campionato hanno confermato questa strategia.

Per Simone Inzaghi era importante avere una rosa lunga, al di là delle emergenze in attacco e lungo la corsia esterna, per poter competere attivamente in tutte le competizioni cui il club nerazzurro avrebbe preso parte. Tante le riconferme nei confronti dei titolatissimi, ma anche qualche piacevole sorpresa tra i nuovi. Primo fra tutti Davide Frattesi.

Il tecnico ha poi avuto modo di schierare in campo anche un esperto del settore come Davy Klaassen, non soltanto come rifinitore ma anche come seconda punta alle spalle di un centravanti puro per ovviare all’assenza del quinto centravanti di ruolo. E non è venuto a mancare neppure l’apporto di Stefano Sensi, ultimo nelle gerarchie dell’organico nerazzurro. Sullo stesso piano del centrocampista ex Sassuolo, tuttavia, è stato messo anche l’altro mediano Lucien Agoumé.

Agoumé via dall’Inter a gennaio: interesse da parte del Siviglia

Il giovane francese, reduce da tante piccole esperienze all’estero, non rappresenta infatti una carta su cui Inzaghi punterebbe in futuro e per questo motivo la dirigenza nerazzurra è all’opera per cercare una sistemazione degna già nel corso della sessione invernale di gennaio.

Stando alle informazioni raccolte da ‘interlive.it‘, sul calciatore ci sarebbero le attenzioni del Siviglia. I nerazzurri sarebbero disposti a trattare con i rappresentanti spagnoli per una cessione a titolo definitivo e i discorsi potrebbero andare incontro ad un approfondimento ulteriore nel corso delle prossime settimane. Su Agoumé ci sono comunque ancora occhiate d’interesse da parte di qualche club francese, vista la sua passata esperienza in Ligue 1 ove ha dato prova di poter offrire molto alla causa.