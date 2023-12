Cessione Inter, rifinanziamento e Superlega: le ultime su Zhang

Presto scadrà il debito di Zhang con Oaktree, ma il presidente nerazzurro non ha nessuna intenzione di cedere il club: ecco le ultime novità

I cinesi puntano tutto sul rifinanziamento. Il 26 maggio 2024 è la data in cui è prevista la fine dell’attuale campionato di Serie A. E per l’Inter in quei giorni arriva anche un’altra scadenza molto importante, quella che interessa maggiormente il presidente Steven Zhang. Scudetto o non Scudetto, per fine maggio Suning dovrà restituire al fondo Oaktree i 275 milioni arrivati nel maggio 2021, e che oggi, con gli interessi, sono arrivati a 350 milioni.

Ecco la sfida più difficile per l’Inter: superare il debito. Zhang sta lavorando da mesi a una soluzione, e lo ha fatto sperando che il tempo potesse aiutare il suo gioco. In parte è stato così.

Lo ammette anche Il Sole 24Ore, nell’articolo uscito ieri mattina, in cui si spiega come mai il presidente cinese non abbia considerato finora l’ipotesi di una cessione del club. Sì, Suning ha parlato con BC Partners e forse con Investcorp, ma ultimamente ragiona soprattutto in termini di rifinanziamento del debito.

Per farlo, Zhang ha dato mandato alla banca d’affari Goldman Sachs per “costruire l’architettura finanziaria del nuovo prestito“. E la Goldman avrebbe trovato degli investitori interessati a rifinanziare, anche se Zhang deve offrire subito delle garanzie.

Zhang e il rifinanziamento del debito: le ultime sulle strategie cinesi

E pare che intanto, sempre secondo quanto riportato da Il Sole 24Ore, il fondo Oaktree sarebbe stato contattata da potenziali acquirenti. In questo senso, c’è chi spera che Zhang possa perdere l’Inter per acquistare la società a prezzo di saldo, proprio com’è successo con il Milan, con il passaggio da Yonghong Li a Elliott. C’è però una differenza importante rispetto a quella situazione. A oggi Oaktree non avrebbe alcuna intenzione di gestire il club.

Dicevamo del tempo… Grazie ai successi dell’Inter in Champions, il club ha acquistato appeal, intanto la situazione finanziaria mondiale è leggermente meno spaventosa rispetto all’anno scorso. I tassi d’interesse, secondo le previsioni, dovrebbero calare nel 2024. E c’è poi in ballo la questione della Superlega, che giocoforza sta facendo crescere le valutazioni di tutti i maggiori club europei.

C’è poi la questione dei conti del club. L’ultimo bilancio nerazzurro è in lieve miglioramento. In pratica l’indebitamento del club è in calo, anche per i ricavi in aumento, le nuove sponsorizzazioni e l’ottimo player-trading.

Gli 800 milioni di debito dell’Inter sono tanti ma appaiono comunque in linea con il fatturato strutturale preteso dalla UEFA. L’Inter, piano piano, sta riducendo le perdite, per ripristinare il proprio patrimonio.

Cosa farà Zhang?

Lo diciamo da mesi: Zhang non è stupido e si sarà già attrezzato affinché Oaktree non possa togliergli l’Inter. L’ipotesi preferita da Suning è il rifinanziamento. L’altra possibilità è la cessione di quote di minoranza. Cedere tutto il club non avrebbe senso.

Primo, perché i potenziali acquirenti, a oggi, offrirebbero solo al ribasso, proprio in virtù della possibilità di acquistare direttamente da Oaktree dopo maggio 2024. Secondo, perché l’Inter ha grandi prospettive di crescita, con la partecipazione al Mondiale per Club e lo stadio di proprietà. Zhang punterebbe insomma a vendere alle proprie condizioni.

Il giovane Zhang ha tutto l’interesse a ottenere la cifra richiesta e a non perdere l’Inter subito. Dall’altro lato non sembra neanche così convinto di voler concludere precocemente la propria esperienza come presidente del club. Ecco perché parlare ora di cessione non ha alcun senso.