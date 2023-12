Inzaghi: “Servirà una grande Inter. Cosa deve fare Arnautovic”

Le parole del tecnico nerazzurro prima della gara col Genoa: “Affrontiamo una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente”

“Servirà una grande Inter”. Così Inzaghi poco prima il fischio d’inizio della gara col Genoa valevole per la diciottesima giornata. I nerazzurri cercheranno di allungare ulteriormente in vetta alla classifica, mettendo pressione alla Juve impegnata domani sera contro la Roma.

“Sarà una gara insidiosa – ha aggiunto il tecnico dell’Inter al microfono di ‘Dazn’ – Affrontiamo una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente, inoltre viene da risultati positivi”.

Vista l’assenza di Lautaro, che sarà in tribuna insieme all’altro indisponibile Dimarco, toccherà di nuovo ad Arnautovic affiancare Thuram in attacco. L’austriaco è ancora a secco in campionato: “Non ho consigli da dargli, gli attaccanti vivono per il gol ma devono essere bravi a mettersi al servizio dei compagni così come stanno già facendo”.