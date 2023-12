Ammissione incredibile sulla vecchia operazione d’acquisto del difensore ex Juventus da parte dell’ex direttore sportivo bianconero Marotta, ora all’Inter

Il mercato è mutevole nella forma e nei suoi protagonisti. Non ultimo Leonardo Bonucci, già reduce dal triste passaggio di consegne dalla Juventus all’Union Berlino nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, prossimo ad un nuovo cambiamento radicale per via dello scarso rendimento in Bundesliga.

Stando alle ultime voci, infatti, il difensore centrale sarebbe stato accostato alla Roma di José Mourinho ma è sopraggiunta una pronta smentita che fa tornare il calciatore nuovamente in lizza. Niente Inter, come noto, tra le potenziali pretendenti. Eppure è saltato fuori un curioso retroscena che ha visto protagonista il calciatore con l’attuale amministratore delegato nerazzurro nonché ex dirigente bianconero Giuseppe Marotta.

Nel corso del recente intervento ai microfoni di ‘TvPlay‘, l’attuale direttore dell’area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, ha rivelato quanto possa essere utile un profilo simile per il progetto tecnico della Roma e quanto curioso sia stato il suo passaggio dal Bari alla Juventus ormai una decina di anni fa.

Angelozzi e il retroscena sull’acquisto di Bonucci da parte di Marotta alla Juve: “Operazione bellissima”

“Io ero al Bari, è stata un’operazione bellissima con Marotta e Paratici. Mi raggiunsero alle 3 di notte a cercarmi in albergo. È stata una trattativa lanciata di nascosto“, ha rivelato Angelozzi sottolineando un aspetto della gestione operativa di Marotta. La sua profonda dedizione e determinazione.

Del resto l’intuito di Marotta per gli affari di spessore non è cosa nuova. Nel corso della sua lunga carriera dirigenziale l’amministratore delegato dell’Inter ha piazzato colpi di caratura assoluta, a partire dalla Juventus per finire anche in nerazzurro. Colpi che, come Bonucci, hanno poi avuto un ruolo essenziale negli schemi tattici degli allenatori susseguitisi sulle panchine e hanno sempre impreziosito con qualità ed esperienza i vari reparti. Non ultime le visionarie operazioni per Yann Sommer, ad oggi tra i portieri meno violati d’Europa, e Benjamin Pavard. Ma anche lo stesso Yann Aurel Bisseck, andato incontro al suo primo gol con la maglia nerazzurra e già beniamino dei tifosi per il futuro.