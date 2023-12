Genoa-Inter, gol Arnautovic da annullare: “Fallo evidente”

I nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 al ‘Ferraris’, gara in cui a far discutere particolarmente è stato il contatto che ha visto Bisseck protagonista

L’Inter, dopo i quattro successi di fila fatti registrare contro Napoli, Udinese, Lazio e Lecce, deve momentaneamente dire addio alla propria striscia di vittorie consecutive. Ad aver bloccato i nerazzurri è stato il Genoa di Alberto Gilardino, undici che ha messo in seria difficoltà Thuram e compagni.

La squadra di Simone Inzaghi – ieri sera orfana di Lautaro, Dimarco e dell’ormai solito Cuadrado – ha sbloccato il match al 42′, momento in cui si è verificato un contatto tra Bisseck e Strootman sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta da Darmian. Un contatto, quello, da cui è poi scaturita la rete del momentaneo 0-1 targato Arnautovic. Rete che ha incominciato a far discutere, e non poco, in giro per il web.

Non solo. In quell’azione è stata fatta registrare una seria irregolarità anche a detta di molti addetti ai lavori, ragion per cui la decisione corretta da applicare sarebbe dovuta essere quella di annullare il gol che è valso il temporaneo vantaggio dell’Inter. A confermarlo anche le dichiarazioni di un commentatore arbitrale.

Marelli: “Fallo chiaro nel contatto Bisseck-Strootman, mi aspettavo un intervento del VAR”

Il commentatore arbitrale Luca Marelli, direttamente dagli studi di ‘DAZN’, ha dato maggiori delucidazioni riguardo la rete che è valsa il momentaneo vantaggio in favore dell’Inter. Una rete che a detta dell’ex direttore di gara, quest’oggi in vesti di opinionista sportivo, sarebbe dovuta essere annullata. La conferma arriva da qui:

“Quella del momentaneo 0-1 sarà una rete di cui si discuterà molto, soprattutto per quanto accaduto recentemente in Verona-Lazio sugli sviluppi della rete di Casale, poi annullata. L’episodio arriva al 42′ su rimessa laterale: Strootman cade a terra dopo un contrasto con Bisseck, che non tocca neanche il pallone” – esordisce.

“Si vede chiaramente la spinta a due braccia di Bisseck su Strootman: è un fallo chiaro sul quale mi aspettavo un intervento del VAR. Non conta nulla che il calciatore del Genoa avesse le braccia rivolte verso il centrale tedesco, semplicemente perché stava prendendo posizione” – spiega.

“Non c’è stata alcuna trattenuta da parte dell’ex Roma nei confronti del difensore dell’Inter, se ci fosse stata anche una trattenuta di Strootman il fallo sarebbe stato reciproco e pertanto la rete da assegnare sarebbe stata regolare in quel caso” – conclude.