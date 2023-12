Nerazzurri a caccia di cambiamenti per il proprio reparto avanzato. In arrivo una succulenta proposta da Parigi. La situazione

La formazione di Simone Inzaghi fiuta nuove opportunità per il proprio attacco in vista del futuro. A confermarlo il forte interesse per Mehdi Taremi.

Il centravanti iraniano, da tempo monitorato dal duo Marotta-Ausilio, è in scadenza a giugno e l’intenzione della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ è quella di tesserare proprio l’ex Rio Ave nel bel mezzo della prossima estate. A far spazio al classe 92, nel caso in cui questa operazione di cui si parla da tempo dovesse concludersi definitivamente, sarebbe Alexis Sanchez.

Il cileno non ha ancora offerto un rendimento all’altezza della situazione, così come Marko Arnautovic del resto (altro calciatore il cui potenziale arrivo di Taremi potrebbe spingerlo verso i saluti). Una situazione questa che costringerà, quindi, i nerazzurri ad accogliere nuove pedine all’interno del proprio reparto avanzato, fermo restando che per gennaio non è in programma alcun cambiamento dal punto di vista dell’attacco. Diverso, invece, in ottica della prossima stagione dove potrebbe anche arrivare a prendere quota quest’altra opportunità.

Ekitike all’Inter: possono provarci gli agenti, valutazione sui 30 milioni

Hugo Ekitike, centravanti classe ’02 messosi in buona evidenza nella passata stagione al fianco del Psg con le 3 reti e i 4 assist realizzati in campionato, è ora finito ai margini totali del club.

La prima punta francese ha, infatti, totalizzato un solo gettone in quest’annata al cospetto della formazione ora guidata da Luis Enrique, tecnico che ha concesso soli 8′ in quest’avvio di stagione all’ex Reims. Questa la situazione che potrebbe spingere, eccome, il giovane attaccante all’addio in estate.

Tramite agenti, il ragazzo potrebbe venir offerto in giro di qua e di là per l’Europa, Inter inclusa quindi. Il Psg, club che oramai non ha più alcun tipo di stimolo nel voler continuare a puntare in futuro su Ekitike, potrebbe aprire alla soluzione del prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 30 milioni di euro, una valutazione economica tutt’altro che indifferente ma va considerato che stiamo pur sempre parlando, attualmente, di uno dei miglior giovani centravanti in circolazione. Non è escluso che i nerazzurri possano valutarne il profilo.