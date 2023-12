Il nuovo Rooney l’ha preso l’Inter: annuncio in diretta

Dichiarazione da brividi. A uscire allo scoperto è stato uno dei più forti attaccanti che il movimento del calcio italiano abbia mai avuto

Tralasciando la sola delusione racimolata in Coppa Italia lo scorso 20 dicembre contro il Bologna, procede come meglio non poteva il cammino dell’Inter in campionato, oltre che in Europa.

La formazione di Simone Inzaghi si trova, infatti, ancora al comando della classifica di Serie A, tutto questo forte del pass per gli ottavi di finale di Champions ottenuto a metà dicembre. Merito, sicuramente, di un collettivo che sta dimostrando di avere un’identità di gioco ben precisa e uno spirito di gruppo fuori dal comune.

Calhanoglu, Thuram e Lautaro. Questi i tre calciatori che, più di tutti, stanno offrendo il massimo contributo alla causa nerazzurra. Soffermiamoci, però, proprio sull’ultimo dei tre. Colui che è, attualmente, il Capitano della formazione vicecampione d’Europa in carica.

Negli ultimi sessant’anni nessun calciatore dell’Inter è riuscito a realizzare più reti del ‘Toro’ di Bahia Blanca in un solo anno solare, centravanti che grazie ai suoi 29 sigilli è riuscito a mettersi definitivamente alle proprie spalle Christian Vieri e Diego Milito, fermi a 28.

Per il resto, ammontano a 17 i gol messi a referto da parte del classe ’97 in quest’avvio di stagione. Un calciatore che sinora, tralasciando il solo episodio del rigore fallito contro la formazione di Thiago Motta una decina di giorni fa, si sta dimostrando in grado di trascinare la propria squadra in ogni ambito. Lo stesso Lautaro che, a detta di uno dei centravanti italiani più forti di sempre, somiglia a Wayne Rooney.

Altafini: “Lautaro? Mi ricorda Rooney, è uno dei migliori giocatori in circolazione”

Jose Altafini, storico centravanti che vinse il Mondiale nel 1958 con l’Italia e in passato rimasto a difesa dei colori di Milan, Napoli e Juventus, una volta messosi a disposizione dell’altro ex Campione del Mondo, Fulvio Collovati, nel bel mezzo della puntata ‘Quattro chiacchiere con Jose Altafini’ ha espresso il proprio parere riguardo Lautaro Martinez. Queste le sue dichiarazioni:

“Se mi rivedo nell’attuale numero 10 dell’Inter? Onestamente lo vedo più come un ‘Rooney inglese’. Lautaro Martinez è un grande opportunista e, attualmente, lo considero uno dei più forti giocatori in circolazione per via di quanto sta facendo di buono in queste ultime stagioni. È un calciatore che non viene mai meno all’interno di una partita e che partecipa costantemente alla manovra della propria squadra. L’aspetto che mi piace dell’argentino è che è sempre in grado di mettersi a disposizione dei suoi compagni.”