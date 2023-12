Inter, accordo per Buchanan: i dettagli

Fatta per l’arrivo del canadese a Milano. Intesa raggiunta tra i nerazzurri e il Club Brugge

È giunta al traguardo la trattativa per Tajon Buchanan, atteso a Milano nei prossimi giorni per poter sottoscrivere il proprio accordo – di quattro anni e mezzo – con la formazione di Simone Inzaghi in modo da cominciare la nuova avventura in maglia nerazzurra.

Il laterale di destra era finito nei radar dell’Inter da oltre un anno e in queste settimane era stato scelto per sostituire l’infortunato Cuadrado, costretto a restare ai box per 3 mesi di tempo dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al tendine d’Achille sinistro.

In scadenza a giugno 2025 col Club Brugge, Buchanan sarà presto dell’Inter a titolo definitivo. Come raccolto da Interlive.it, l’accordo tra le due società è stato raggiunto sulla base di 7,5 milioni di euro più bonus. Nel complesso poco meno di 10 milioni.

Paolo Scelzi/Raffaele Amato