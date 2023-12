Mkhitaryan valore aggiunto dell’Inter: “Straordinario e imprevedibile”

Elogio di Behrami al cospetto di Mkhitaryan per le sue prestazioni in nerazzurro, valore aggiunto per la squadra di Inzaghi dentro e fuori dal campo

L’Inter naviga nell’oro trascinata da grandi prestazioni e tanti gol da parte di Lautaro Martinez, scortato dalla freschezza offensiva di Marcus Thuram. Ma è la qualità dell’intero gruppo nerazzurro a creare il vero gioco, a portare i frutti del proprio lavoro sul campo.

Di questo Simone Inzaghi ne va fiero. Nel mezzo delle maglie nerazzurre c’è chi continua a stupire, a spingere sul pedale dell’acceleratore senza alcuna intenzione di fermarsi. Nonostante l’età, nonostante altri sogni e ambizioni che potrebbero andare oltre l’esperienza nerazzurra.

Henrikh Mkhitaryan è concentrato al massimo sul suo presente. Intende proseguire ancora con l’Inter, con costanza e perseveranza. La chiusura dell’affare sul rinnovo di contratto è soltanto una piccola percentuale dimostrativa del suo attaccamento al gruppo e il gruppo non può che esser felice di poter vedere ancora all’opera un calciatore estremamente duttile. Un raccordo unico tra centrocampo e attacco.

Behrami elogia l’impegno di Mkhitaryan: “Fa la differenza in campo”

Qualcuno su cui poter fare sempre affidamento in ogni situazione di gioco. Anche l’ex calciatore Valon Behrami non ha dubbi sull’operato di Mkhitaryan in stagione, in un ruolo al quale si è adattato nel tempo.

“L’Inter fa molto affidamento sul centrocampo e il fatto che i centrocampisti segnino gol è la dimostrazione di come Inzaghi possa fare contare non soltanto su Lautaro. Contro il Lecce hanno sfruttato diversamente gli attaccanti e Mkhitaryan è stato a dir poco imprevedibile. Il suo inserimento ha fatto la differenza“, ha commentato l’opinionista nel corso del post-partita ai microfoni di DAZN.

Mkhitaryan, difatti, nasce come seconda punta e rifinitore offensivo ma da qualche tempo viene schierato regolarmente come mezz’ala di sinistra per via della sua capacità di potersi adattare a varie situazioni di gioco senza che la qualità ne risenta. Abile nelle serpentine in mezzo agli avversari e capace di sorprendere con inserimenti unici, l’armeno è un’arma in più. Un affare di cui l’Inter, ad anni di distanza dal trasferimento dalla Roma, può battersi più volte il petto.