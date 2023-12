Non solo Zielinski: anche il Barcellona sugli obiettivi dell’Inter

Come Zielinski anche Soucek nella lunga lista degli obiettivi condivisi da Inter e Barcellona sul mercato dei futuri parametri zero, nerazzurri focalizzati sul centrocampista polacco in scadenza col Napoli

Mercato caldo, anzi bollente quello che si prefigura essere la prossima estate. Perché al di là delle operazioni di ritocco che metterà in campo l’Inter per ovviare alle due emergenze in organico relative ad attacco e corsia destra, la dirigenza nerazzurra continua a tenere alto il livello d’attenzione alla ricerca di nuovi profili da poter inserire dal prossimo anno in organico alle dipendenze di Simone Inzaghi. Soprattutto a centrocampo, ove dovrebbe venir meno la presenza di Stefano Sensi.

Il profilo prediletto dalla società nerazzurra resta quello di Piotr Zielinski, anche se il Napoli continuerà a spingere per il rinnovo del contratto del centrocampista polacco in scadenza. Per il momento non filtra nulla di positivo: le parti continuano a trattare, con l’entourage del calciatore ancora ferma sulle proprie idee. Fumata bianca lontana quindi e Inter che sommessamente formula istruzioni e proposte da lanciare non appena dovesse saltar fuori la conferma di un rifiuto definitivo alle chance di permanenza nel capoluogo campano. Al contempo, però, anche il Barcellona è ben inserito nella corsa al suo cartellino.

Zielinski e Soucek sulla lista del Barcellona, minaccia Inter sul mercato a costo zero

Il club catalano, anch’esso slanciato dalla voglia di rimediare a qualche errore di mercato del passato a centrocampo, potrebbe fiondarsi su profili condivisi con l’Inter nel reparto nevralgico. Tutti a parametro zero, per smorzare le spese.

Oltre a Thiago, Pablo Fornals, Jorginho e Adrien Rabiot, il Barcellona segue da vicino anche le gesta di Tomas Soucek. Il mediano ceco dovrebbe lasciare il West Ham a giugno ed è alla ricerca di una nuova stimolante sistemazione, aprendo le porte a qualsiasi altra destinazione europea di prestigio. L’Inter ha iniziato a sondare il suo profilo settimane addietro in parallelo a quello di Zielinski, ma le chance di poterlo vedere in nerazzurro sono comunque ridotte rispetto alla controparte polacca. Il calciatore del Napoli resta la priorità, almeno per il momento. E la minaccia del Barcellona, seppur incombente, non dovrebbe rappresentare un ostacolo a lungo termine per via della foltissima lista di nomi presentata al cospetto di Xavi. Tante alternative per tutti.