Frattesi, il minutaggio non brucia l’entusiasmo: “Argento vivo in gruppo”

Nonostante la spietata concorrenza nel ruolo il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi ama l’ambiente dell’Inter e non vede l’ora di macinare altri successi di squadra

La scorsa estate l’Inter ha deciso di portare in squadra un volto nuovo a centrocampo anticipando la concorrenza di altre grandi realtà italiane come Roma e Juventus, con il solo obiettivo di potergli offrire una possibilità in più per crescere al fianco di altri grandi campioni.

Per giustificare l’investimento complessivo da 33 milioni per l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, però, la dirigenza nerazzurra si sarebbe attesa finora un impiego più frequente ed una incisività in campo decisamente maggiore di quella effettivamente mostrata nelle poche occasioni di gioco avute in questa prima metà di stagione. Con la maglia nerazzurra il centrocampista ha infatti potuto calcare i terreni di gioco per soli 331′ minuti in Serie A, come analizzato da ‘La Gazzetta dello Sport’, pari a poco meno di quattro partite intere.

A contribuire a questo scarno bottino non sono certo le sue immense qualità box to box ma soprattutto la presenza di Nicolò Barella, suo collega di reparto e pedina inamovibile nello scacchiere di Simone Inzaghi. I due, infatti, somigliano molto per caratteristiche tecniche e vengono impiegati come comprimari in diverse circostanze per donare fluidità, dinamismo e pericolo in fase di ripartenza.

Frattesi sprizza voglia di fare e ammette: “Questo gruppo è fantastico”

Questa questione non è per Frattesi motivo di rammarico o tristezza. Anzi, al contrario, il calciatore non ha mai mostrato finora segni di scompenso, irrequietezza o turbamento.

Il solo fatto di poter esser stato integrato in un progetto tecnico tanto ambizioso e l’aver trovato una squadra piena di stelle valgono per lui tutto il minutaggio del mondo. Perché soltanto così, in un gruppo solido e motivato, può ambire alla grandezza dei suoi predecessori.

Spesso è lui stesso ad accrescere la voglia di lavorare duramente nel corso degli allenamenti e applicare ogni insegnamento in partita. Stando a quanto raccontano da Appiano Gentile, infatti, Frattesi è “argento vivo” e questo non può che far contento Inzaghi da un lato e Luciano Spalletti dall’altro per i discorsi in Nazionale.

“Non mi sarei mai aspettato di trovarmi così bene da subito qui”, ha commentato il calciatore nel corso dell’intervista per il magazine sportivo ‘Rivista Undici”. “Il gruppo è straordinario, i tifosi fantastici. Arrivano anche i primi frutti del nostro lavoro e tutto sembra funzionare nel modo giusto”, si legge. Proprio le parole che chiunque avrebbe voluto sentire.