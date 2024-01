Dal Barcellona all’Inter: “Via libera a 15 milioni di euro”

Ci ha provato anche il Barcellona ma la richiesta per il giocatore (15 milioni) appare troppo alta per chiunque: catalani e nerazzurri potrebbero abbandonare la pista

Lucas Erik Holger Bergvall ha diciassette anni ed è uno dei giocatori più promettenti del Djurgardens, club della Serie A svedese. Diventerà maggiorenne a febbraio e ha un contratto in scadenza a giugno 2025. L’Inter lo segue da tempo: Piero Ausilio lo stima come un centrocampista che potrebbe adattarsi perfettamente a ciò che Inzaghi cerca per l’Inter. Un mediano fisico ma dai piedi educati, bravo nell’interdizione e nella regia.

Il ragazzino piace parecchio anche ad altri allenatori. Per esempio a Xavi del Barcellona e a Marco Rose del Lipsia. E pare che il club catalano ci abbia anche provato nei giorni scorsi, per soffiarlo all’Inter. Il tentativo sarebbe però andato a vuoto, almeno secondo quanto riportato da AS.

Al momento, com’è noto, nelle casse del Barça non ci sono abbastanza fondi per portare avanti trattative troppo pesanti. La dirigenza del club svedese avrebbe infatti chiesto 15 milioni di euro per cedere il talentuoso centrocampista. Notizia verosimile, dato che ha già rifiutato un’offerta da 5 milioni avanzata dall’Udinese.

Insomma, la situazione comincia a farsi preoccupante anche per l’Inter, che un mesetto fa credeva di poter trovare un principio di accordo con il Djurgardens dopo aver registrato l’interesse del giovane centrocampista.

Il Barcellona avrà difficoltà quest’anno ad attirare, come sua tradizione, i giovani più talentuosi dai campionati minori. Il fatto che non riesca a chiudere per Bergvall, il promettente mediano svedese del Djurgardens, è sintomatico. Il quotidiano AS scrive infatti che la richiesta del club da 15 milioni di euro ha annichilito ogni possibile trattativa: il Barcellona è ancora alle prese con seri problemi finanziari e non riesce dunque a portar a termine l’assalto.

Xavi è preoccupato. Anche perché, oltre ai giovani promettenti, gli servirebbero giocatori già pronti per sostituire gli assenti. Dopo l’infortunio di Gavi, al Barcellona si aspettano tutti un nuovo centrocampista. Ma senza una cessione è quasi impossibile che arrivi un’alternativa all’altezza.

Lucas Bergvall piace anche ad altre big europee. Potrebbe dunque finire in Premier dove 15 milioni non sono uno scoglio insormontabile. Per l’Inter la situazione si è fatta già troppo complicata.

Bergvall piaceva perché valutato come un mediano moderno, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Regista dalle ottime capacità di interdizione in fase difensiva, il ragazzino sembra a suo agio anche nel ruolo di trequartista. Ciò farebbe di lui, in teoria, un giocatore sfruttabile anche da mezzala nello schema inzaghiano. Anche se Ausilio lo avrebbe inquadrato più come un vice Calhanoglu.

E Asllani che fine fa?

Lo svedese sa infatti destreggiarsi nello stretto, ha visione di gioco ed è abbastanza forte dal punto di vista fisico. Sa inserirsi e sa far valere la stazza. Rispetto ad Asllani, il diciassettenne potrebbe offrire soprattutto questo: più versatilità e più presenza fisica.

Tutti si aspettavano che il ragazzo albanese arrivato all’Inter come vice Brozovic potesse sbocciare dopo un anno non convincente. Complice lo spostamento di Calhanoglu in regia, per Asllani, anche dopo la partenza del croato in direzione Arabia, nulla è cambiato: è ancora una riserva.

Arrivato dall’Empoli nell’estate del 2022, con un investimento complessivo di 12 milioni di euro, l’albanese non è riuscito a imporsi, ed è oggi un punto interrogativo per l’Inter. Orami va considerato esaurito il periodo di apprendistato. Asllani dovrà dare risposte ed essere capace di ritagliarsi uno spazio maggiore anche per dare un po’ di respiro a Calhanoglu, apparso visibilmente stanco per il troppo utilizzo nelle ultime uscite.