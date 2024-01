Buchanan è arrivato a Milano: ora visite e firma

Il laterale canadese è appena atterrato all’aeroporto di Linate per iniziare la sua avventura con la maglia dell’Inter. Operazione di poco inferiore ai 10 milioni

Sta per iniziare l’avventura all’Inter di Tajon Buchanan. Il laterale canadese è appena atterrato allo scalo privato di Linate, accolto da un folto gruppo di tifosi.

Ora visite mediche e firma sul contratto con l’Inter fino a giugno 2028 🎥@GiokerMusso pic.twitter.com/mleXVjzgRO — Interlive (@interliveit) January 4, 2024

Acquistato dal Brugge per poco meno di 10 milioni di euro bonus inclusi, ora il classe ’96 si dirigerà all’Humanitas di Rozzano e successivamente al Coni per svolgere le rituali visite mediche e ottenere l’idoneità sportiva. Al termine, si dirigerà in sede per firmare il contratto da 1,5 milioni netti che lo legherà all’Inter fino a giugno 2028.