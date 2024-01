Dal Perù: l’Inter si prenota per Piero Quispe

By

Nuovo talento peruviano nella lista dei potenziali acquisti dell’Inter in futuro, il Pumas avrebbe già ricevuto la ‘prenotazione’ da parte dei nerazzurri

Tanti profili a parametro zero per minimizzare le perdite nei bilanci, certo, ma non solo. La dirigenza nerazzurra è infatti ben consapevole di quanto fondamentale sia produrre ogni anno degli utili salvaguardando il livello qualitativo e competitivo dell’intero organico a disposizione di mister Simone Inzaghi, toccando laddove possibile mete inesplorate.

Con costanza gli osservatori del club di Viale della Liberazione sono alla ricerca di nuovi profili da introdurre sui propri taccuini e l’occhio cade spesso in Sud America. L’Argentina è ancora oggi il paese con il maggior numero di sondaggi e ricerche svolte, talvolta anche concluse positivamente. E a questo potrebbe presto aggiungersi anche il Perù.

Dopo Andy Polo, il cui ricordo in maglia nerazzurra è decisamente nebbioso nella formazione Primavera del 2014, il giovanissimo centrocampista classe 2001 Piero Quispe potrebbe essere presto il secondo calciatore peruviano a vestire la i colori del ‘Biscione’ nell’intero arco storico del club italiano.

Forte interesse nerazzurro per il peruviano Quispe del Pumas, altra pedina da annettere in futuro

Al momento, infatti, la dirigenza nelle mani di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbe inserito il nome del calciatore sotto contratto con il Pumas – club messicano – per una eventuale operazione a titolo definitivo da mettere a segno nel prossimo futuro.

Stando alle informazioni riportate dal quotidiano sportivo Record, infatti, Quispe sarebbe addirittura stato ‘prenotato’ in forma verbale e assolutamente non ostativa le prestazioni del promettente calciatore.

Cosicché l’Inter possa avere una sorta di diritto di prelazione sulla scelte della sua destinazione futura, ancora avvolta nel mistero. Molto dipenderà infatti dalla decisione finale del Pumas sulle effettive possibilità di vendita, senza contare il discorso meramente economico di cui ancora non è trasparito alcun dettaglio. Stando a qualche prima stima, però, il valore di Quispe è di poco superiore ai 2 milioni di euro ed è in costante crescita.